Как военные инженеры укрепляли Полоцк 1 27.10.2018, 18:06

Город над Двиной был важной твердыней на рубежах нашей страны.

С самых древних времен полочане заботились о надежности валов и башен главного города своего княжества. Центр Полоцка был хорошо укреплен, сначала находился он возле реки Полота. Однако в 11-м веке был перенесен к устью реки, на площадку на мысе правого берега Западной Двины, пишет litvin.pl.

Нет официальных сведений о том, как производилось укрепление Полоцкого замка в 14-15 веках. Древние полоцкие летописи погибли в пламени войн и нашествий. В документе 14-го века лишь написано, что «Волковая» башня была снесена. А вот в документе «Полоцкая Ревизия 1522 года» о замке рассказывается чуть подробнее. Документ составили маршалк Ян Кмитой и конюший Троцкий Мартин Подцевский.

После проведенной ревизии маршалок и конюший насчитали только в замке Полоцка девять башен и двести четыре городни из дерева, выстроенные по краям замкового холма. Городни были сооружены из сосны и дуба. Толщина стен – пять бревен, длиной по почти шесть метров.

Помимо всего в их документе отдельно были описаны башни Полоцкого замка. Первая башня от ворот была названа – «Устейская». Находилась данная башня в углу замка, со стороны устья Полоты. Если от этой башни пройти через мост, то можно было попасть в Заполотский посад. Стены башни были толщиной в три бревна, она была прямоугольной формы и к ней полагался подъемный мост.

Другая башня тоже была толщиной в три бревна. А третья башня имела бойницы для размещения пушек. Про четвертую же башню почему-то даже не упоминается. Пятая башня была названа «Михайловской вежей», ее построили браславские строители-наемники. Она предназначалась для того, чтобы охранять выход к Полоте.

Шестая башня была названа «Богородицкой вежей», ее создавали строители из Невеля, Великих Лук и Себежа. А седьмую башню достроили лишь в 22 году 16 века мещане. В строительстве данной башни оказывал помощь сам князь Литовский Сигизмунд, он выделил для строительства десять коп грошей.

Восьмая башня была возведена для охраны моста, который вел из замка в Великий посад. А девятая башня была названа «Софийской вежей», она состояла из трех бревен в толщину и располагалась в углу замка. Фортификация Полоцкого замка дополнялась системой оборонительных мероприятий, в которых было задействовано все население города.

Мещане, жившие в Полоцке, были обязаны постоянно следить за состоянием башен и укреплений на стенах. Помимо этого, они же должны были в случае осады или войны строить или ремонтировать мосты, а так же укрепления острога.

Ревизия, проведенная в 22 году 16 века, показала, что Полоцкий замок снабжен собственной системой охраны. Например, замковые ворота охранялись драбами, а их содержание происходило на доходы от таможни Полоцка.

В 29-м году 16 века Великий князь Жигамонт издал «Устав Полоцку». В нем бы определен порядок несения охраны ворот и укрепления Полоцка. В уставе было прописано, что ночью должны были дежурить «кликуны», они кричали и трубили в специальные трубы.

Важное значение было и у противопожарной службы. Из числа полочан набирались команды, которые должны были при атаке на город врага бежать к стенам с ведрами и мешками с песком, с баграми и топорами. Команды делились на десятки. Их начальники отвечали головой перед магистратом и воеводой за наличие противопожарных средств.

Была и вторая группа охраны, которая состояла из двенадцати человек. В данную охрану могли вступить любые из городских жителей, как княжие, так и мещане. Данная группа несла стражу в ночное время суток. К тому же в замке Полоцка была создана и специальная сторожевая группа, которая получала за свою деятельность заработную плату. Сторожевики постоянно дежурили на главных башнях. Также они следили за обстановкой, которая складывалась на подступах к городу, в окрестных деревнях и погостах. Также устанавливалось наблюдение за движением по Двине судов, которые могли доставить к городу вражеский отряд. При появлении судов неприятеля город оповещался высокими кострами, которые последовательно зажигали на берегах Двины.

Местоположение Полоцка на пути из варяг в греки делало его важнейшим стратегическим центром — торговым и военным. Полоцк хотели заполучить все шведы, немцы, московиты. Поэтому стены, как замка, так и города неоднократно давали надежную защиту местным жителям. Осад город выдерживал много и часто.

Досаждали городу на Двине ливонские рыцари. Но Полоцк не был захвачен даже во времена жестоких войн крестоносцев Ливонского ордена с Литвой, которая являлась данником Полоцкого князя.

Правда, бедствием для фортификации Полоцка были пожары. Крепостные стены были из дерева. Так, замок сгорел в 1499 году, однако восстановлен он был чрезвычайно быстро.

В 16 веке также часто разворачивались военные действия, поэтому Полоцкий замок вновь и вновь подвергался атакам и сильным разрушениям. С началом Ливонской войны (1563 год) московские войска во главе с Иваном Грозным разрушили сооружения замка, которые две недели держали оборону против превосходящих сил. После захвата города и его крепости царь стал немедленно восстанавливать сгоревшие стены и башни, создав новые валы и военные слободы для своих стрельцов.

В 1579 году, когда войска Великого княжества Литовского во главе с польским королем Стефаном Баторием решили освободить от московитов Полоцк замковые стены вновь пострадали от жестокого пожара, а затем и от пушечных ядер во время артиллерийского обстрела. Баторий также без промедления восстановил все порушенное. И Полоцкая цитадель была отстроена заново.

После Ливонской воцйны ремонт замка проводился еще несколько раз с 1654 по 1667 год. Фортификация Полоцка сказала свое слово в войне Речи Посполитой и княжества Московского в середине 17-го века.

В годы Северной войны в замке Полоцка были построены бастионы, его фортификация была пересмотрена по канонам Нового времени, но замковые стены все еще оставались из дерева.

Замок и укрепления Полоцка выдержали оборону в Отечественной войне 1812. После отступления французских корпусов от Полоцка поздней осенью 1812 года замок перестал быть стратегически значимым объектом. В наше время Верхний замок находится под охраной государства, входит в состав местного историко-археологического заповедника.