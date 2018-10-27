The NYT: Экономика США выросла в третьем квартале на 3,5% 1 27.10.2018, 18:08

Основой развития экономики по-прежнему является покупательский спрос.

Министерство торговли опубликовало в пятницу свою первоначальную оценку экономического роста в третьем квартале, что представив свежие данные, позволяющие составить общее представление о состоянии американской экономики, пишет The New York Times, (перевод - inosmi.ru).

Численные показатели

• Валовой внутренний продукт США вырос в годовом исчислении на 3,5% процента в третьем квартале — по сравнению с 4,2% во втором квартале.

• Потребительские расходы увеличились на 4%. На эту категорию приходится около 70% ВВП, и здесь наблюдался устойчивый рост в третьем и втором кварталах.

• Существенный вклад в рост экономики внесло возобновление товарно-материальных запасов: наращивание складских запасов, всегда неустойчивое и трудно прогнозируемое, способствовало увеличению общего роста на более чем на 2 процентных пункта.

Главный вывод

Аналитики ожидали, что после стихийных бедствий во втором квартале экономический рост несколько замедлится, но в этом году экономика продолжает расти на 3% и более — впервые с 2005 года, когда экономический рост достиг таких темпов.

На первый взгляд, цифры выглядят впечатляюще, но основная картина не столь однозначна.

«Общие цифры явно эффектны, однако при детальном рассмотрении ситуация не столь устойчива, — говорит Мишель Мейер (Michelle Meyer), возглавляющая отдел экономики США в банке Bank of America Merrill Lynch. — Инвестиции в оборудование выросли очень незначительно, а капиталовложения в сфере жилищного строительство сократились. Произошло заметное увеличение товарно-материальных запасов, но это наращивание не является устойчивым».

По мнению Мейер, значительный рост складских запасов может создать некоторый риск снижения ее предварительной оценки роста ВВП на уровне 3% в четвертом квартале.

Сегодня основой развития экономики по-прежнему является покупательский спрос. «Наиболее примечательным является устойчивый рост потребительских расходов, — говори Мишель Мейер. — У потребителя в этом году появился импульс, а сокращение налогов стало дополнительным стимулом».

Капиталовложения американских компаний в этом квартале были незначительными и не оказали особого влияния на экономический рост.

По словам Майкла Гапена (Michael Gapen), главного специалиста банка «Барклайс» по экономике США, в отношении инвестиций американских компаний он менее оптимистичен. После резкого роста в первом квартале в результате значительного снижения ставок корпоративного налога компании, похоже, сократили инвестиции. «Если рассчитывать на уверенный рост ВВП, необходимы инвестиции компаний», — говорит Гапен.

Политический эффект

Президент Трамп открыто ставит себе в заслугу укрепление экономики, хотя при его предшественнике Бараке Обаме отмечались многие устойчивые тенденции, такие как снижение уровня безработицы. Тем не менее, менее чем за две недели до промежуточных выборов в Конгресс, республиканцы наверняка воспользуются устойчивым экономическим ростом во втором и третьем квартале в качестве подтверждения своих предвыборных заявлений о том, что они умеют управлять экономикой.

Еще одним козырем является результат одной из экономических мер, предпринятых Трампом — повышения ввозных пошлин на товары из Китая на сумму 250 миллиардов долларов. Президент также повысил пошлины на импорт из других стран — в том числе на такие товары, как сталь, алюминий и солнечные батареи. И пока особых признаков того, что торговая политика администрации привела к значительному снижению экономического роста, не наблюдается.

По мнению экономистов, резкое увеличение объемов закупок сои покупателями, стремящимися заключить сделки до того, как Китай в ответ введет свои пошлины, способствовало росту во втором квартале примерно на половину процентного пункта. Однако в третьем квартале ситуация изменилась, поскольку общий объем экспорта сократился, а импорт увеличился

В центре внимания ФРС

Руководство Федеральной резервной системы постепенно повышает процентные ставки, чтобы не допустить чрезмерного ускорения экономического развития и предотвратить инфляцию.

Это вызывает раздражение президента Трампа, который во вторник обрушился с критикой на председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла (Jerome Powell). «Каждый раз, когда мы делаем что-то значительное, он повышает процентные ставки», — возмутился Трамп.

Чиновники ФРС, которые не подчиняются президенту, считают себя выше политики. Нападки Трампа весьма необычны, и последние экономические показатели могут дать ему больше оснований для критических высказываний в адрес Пауэлла. Ожидается, что в декабре ФРС в очередной раз повысит ставки в этом году, а затем — несколько раз в 2019 году. Учитывая данные об экономическом росте, опубликованные в пятницу, следует ожидать, что Трамп продолжит выражать недовольство, а а ФРС и Пауэлл будут и дальше стоять на своем.

Рабочие места и рынки

Может показаться странным, что индекс акций S&P 500 по итогам торгов в четверг упал примерно на 7% — несмотря на то, что экономика продолжает расти впечатляющими темпами.

На самом деле, эти два явления связаны — но не так, как вы могли бы подумать. Рост экономики, как правило, вызывает повышение процентных ставок, что, в свою очередь, оказывает понижательное давление на акции. Доходность 10-летней казначейской облигации растет, что делает рискованные акции менее привлекательными для инвесторов, чем более безопасные облигации. Это также ведет к повышению процентов по займам для предприятий и потребителей.

Недавний спад на Уолл-Стрит, который начался в начале октября, произошел слишком поздно, чтобы повлиять на настроения или расходы в третьем квартале, который включает в себя июль, август и сентябрь.