«Лукашенко и шайба - это отдельная история, из 13-15 раз он попал только три-четыре» 10 27.10.2018, 18:20

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Очевидец хоккейного матча рассказал об «успехах диктатора».

Рассказ зрителя хоккейного матча между командой Лукашенко и командой Минской области публикует Telegram-канал Nexta:

-Т.н. группе поддержки, сформированной в основном из БРСМовцев и студентов-за-отработку нужно было стоять весь матч. Сесть или уйти раньше запрещали люди в штатском.

-Всё началось с песен под фанеру и агроразвлекательных игр, лучшему болельщику пообещали... шапку от Лукашенко!!!

-Во время игры то и дело слышались крики красных (команда Лукашенко) - белым (Минская область): "Не по договору!". Команда Лукашенко не скупились на подножки, удары клюшками и т.д. Надо ли говорить о том, что перед Лукашенко расступались даже самые матерые?! Вокруг него была двухметровая невидимая стена. Но Лукашенко и шайба это отдельная история, он по ней из 13-15 раз попал только 3-4.

-На трибунах было 4 флага Минской области и 23 - Беларуси (а-ля закат над болотом) + многочисленные флажки, значки, майки за бюджетные деньги. За кричалки "Минская область вперёд" подходили люди в гражданском с рацией и наушником и просили так не делать. (Видимо, разрешено кричать было только "Беларусь" и "Шайбу [лучше - Лукашенко. прим.)".

-Зарядка по странному стечению обстоятельств садилась как нигде (пришли с 98%, ушли с 11%). На входе предупреждали, что Лукашенко снимать нельзя [а вдруг ракурс неудачный получится - по шайбе не попал или упал. - прим.]

-В общем, Лукашенко выиграл 6-2, с чем мы его и поздравляем!!!