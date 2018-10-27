Католики создали свою версию Pokemon GO, где нужно ловить святых 27.10.2018, 18:17

Папа Римский Франциск похвалил идею игры.

Американская католическая организация Fundación Ramón Pané выпустила Follow JC Go — мобильную игру в дополненной реальности. Это аналог Pokémon Go, в котором вместо покемонов на улицах реальных городов нужно ловить католических святых, пишет «Медуза».

В Follow JC Go пользователям предстоит проверить свое знание Библии. Например, Моисей может спросить у игрока, кому принадлежит цитата «Боже Мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» (это слова Иисуса). Если ответ оказывается верным, святой присоединяется к команде, которой управляет игрок.

В Follow JC Go нужно собирать воду, еду и так называемую «духовность», — все это повышает уровень «здоровья» в игре. Также Follow JC Go предлагает игрокам помолиться, если они пройдут мимо церкви или больницы. Еще прямо в приложении можно перевести деньги на благотворительность.

Хотя официально Ватикан не имеет отношения к Follow JC Go, папа римский Франциск похвалил идею игры (по крайней мере, так утверждают ее создатели).

На разработку Follow JC Go ушло два года и примерно 500 тысяч долларов; бюджет при этом был сформирован из пожертвований. В создании игры участвовали 43 человека.

Сейчас она доступна только в Испании и Италии, но Fundación Ramón Pané планирует в ближайшее время выпустить английскую версию. Неизвестно, можно ли будет сыграть в Follow JC Go в России.