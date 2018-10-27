Кубок Дэвиса: Беларусь проиграла команде Словакии 1 27.10.2018, 18:42

Наша мужская сборная по теннису выбыла в Евро-Африканскую группу II.

Белорус Егор Герасимов уступил словаку Мартину Клижану в рамках матча 2-го раунда плей-офф Евро-Африканской группы I Кубка Дэвиса — 4:6, 3:6. Таким образом, словаки оформили итоговую победу в матче, добыв третье очко. Сборная Беларуси выбыла в Евро-Африканскую группу II, пишет «Прессбол».

СЛОВАКИЯ — БЕЛАРУСЬ — 3:1

Мартин Клижан (46 АТП) — Александр Згировский (1894 АТП) — 6:1, 6:4

Норберт Гомбош (276) — Егор Герасимов (179) — 6:3, 4:6, 4:6

Мартин Клижан / Филип Полашек — Максим Мирный / Андрей Василевский — 6:7, 6:4, 6:3

Мартин Клижан — Егор Герасимов — 6:4, 6:3