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В Питтсбурге мужчина открыл огонь в синагоге

  • 27.10.2018, 18:46
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В полиции сообщают о многочисленных жертвах.

В Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) мужчина открыл огонь в синагоге, есть погибшие.

В полиции сообщают о многочисленных жертвах, передает ВВС.

Злоумышленник уже сдался и находится под стражей в полиции.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно значительное количество автомобилей правоохранителей вблизи синагоги. В Департаменте общественной безопасности посоветовали местным жителям избегать этого района.


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