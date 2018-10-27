В Питтсбурге мужчина открыл огонь в синагоге 27.10.2018, 18:46

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В полиции сообщают о многочисленных жертвах.

В Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) мужчина открыл огонь в синагоге, есть погибшие.

В полиции сообщают о многочисленных жертвах, передает ВВС.

Злоумышленник уже сдался и находится под стражей в полиции.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно значительное количество автомобилей правоохранителей вблизи синагоги. В Департаменте общественной безопасности посоветовали местным жителям избегать этого района.