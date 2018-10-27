Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 27.10.2018, 18:59

Как обычно, наша страна делает это синхронно с Россией.

Об увеличении экспортных пошлин в Российской Федерации стало известно 15 октября 2018 г. после появления соответствующего сообщение на сайте Минфина РФ, пишет «Экономическая газета».

Наше «нефтяное» постановление Совмина от 25.10.2018 № 768 было опубликовано на сайте правительства лишь 26 октября т.г., но это тоже совершенно нормально. Традиционно, такое изменение в наших странах происходит не только синхронно, но и величина новых нефтяных пошлин совпадает, что наблюдается и сейчас.

Поэтому никаких далеко идущих выводов сделать из повышения нельзя – так стороны договорились, вот и все. Россияне у нас, что называется, и не спрашивают, делают, как считают нужным. А мы только «штампуем» нужные постановления, хотя никогда об этом не очень лестном для белорусской стороны факте не упоминаем.

В результате величина экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с 1 ноября 2018 г. будет повышена приблизительно на 10,5% и составит 152 USD за 1 т – для нефти и темных нефтепродуктов, 83,6 USD за 1 т – для так называемого прямогонного бензина и 45,6 USD за 1 т – для светлых нефтепродуктов и масел.