Шестилетний мальчик из Австралии подарил Меган Маркл ожерелье из макарон 27.10.2018, 19:28

Он и не знал, что это сделает его бизнесменом.

Шестилетний мальчик из Австралии открыл свой бизнес по производству ожерелий из макарон — аналогичных тому, что он подарил Меган Маркл. Украшение от ребёнка герцогиня носила во время визита в Австралию, и глядя на неё, десятки людей со всего мира захотели себе такой же аксессуар и принялись заказывать его у мальчика. И самое трогательное в этой истории то, как маленький предприниматель хочет потратить заработанные им деньги.

Этого шестилетнего мальчика зовут Гэвин Хазелвуд, и он учится в начальной школе. А ещё Гэвин в свои годы уже стал настоящим бизнесменом.

История бизнеса Гэвина началась с визита герцогини Меган Маркл и её мужа, принца Гарри, в Австралию, пишет CBS. Маленький мальчик тогда очень хотел встретить королевскую пару — настолько, что притворился больным, чтобы не идти в школу, а позже уговорил маму сводить его к месту прогулки Меган и Гарри в Мельбурне.

Герцога и герцогиню Гэвин готовился встречать не с пустыми руками. В тот же день он смастерил для Меган ожерелье — покрасил несколько макарон в форме динозавров в золотой цвет и нанизал на шнурок. Чтобы Маркл наверняка заметила его с подарком, мальчик взял с собой плакат, на котором было написано «Я сделал для вас ожерелье».

Усилия Гэвина были вознаграждены. На встрече с фанатами Меган увидела плакат мальчика, приняла его подарок и тут же надела его на шею.

С этим украшением герцогиню ещё несколько раз заметили в течение дня, в том числе перед официальной встречей.

После того как Меган попала в объективы с поделкой Гэвина, знакомые семьи принялись твердить мальчику, что ему стоит поставить производство подобных украшений на поток, ведь многие захотят себе аксессуар, как у герцогини. Родители школьника послушались советов и создали для ребёнка сайт по продаже ожерелий. На портале указано, что одно украшение стоит 20 австралийских долларов (около 920 рублей).

Окружающие были правы: мальчику вскоре начали поступать заказы со всего мира. За двое суток он заработал на продаже ожерелий более тысячи австралийских долларов (порядка 46 тысяч рублей), пишет The West Australian.

Но вырученные благодаря украшениям средства Гэвин планирует тратить не на себя или семью, а на благотворительность. Несколько лет тому назад мама мальчика была беременна его маленькой сестрой, но у неё случился выкидыш. Шестилетний Гэвин заявляет, что не хочет повторения подобных случаев с другими мамами и весь заработок будет отдавать организациям, изучающим беременность и выкидыши.