В Крыму взялись за собственность Мустафы Джемилева 27.10.2018, 19:37

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Мустафа Джемилев

Россия продолжает попытки «насолить» главе Меджлиса крымскотатарского народа.

Российские власти Крыма решили "национализировать" имущество, которое принадлежало Меджлису крымскотатарского народа и его бывшему лидеру Мустафе Джемилеву, сообщает "Крым.Реалии".

Официально просьба о "национализации" имущества фонда "Крым", учредителем которого является Джемилев, и передаче его Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК) будет исходить от Курултая (общее собрание) мусульман Крыма, подтвердил имам Симферопольского района Раим Гафаров. По его словам, Курултай обратится к подконтрольным России властям Крыма с этой просьбой. "В решении сказано, что это имущество рассматривается как имущество крымскотатарского народа", – подчеркнул Гафаров.

Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов сказал, что решением Курултая ДУМК будут переданы здание в Симферополе на улице Шмидта, где ранее располагалось руководство Меджлиса, а также недвижимость в селе Пионерское, где должна была быть открыта больница, и еще несколько объектов.

"Здание (в Симферополе) было приобретено на благотворительные средства, оно принадлежит народу. Оно не является имуществом какого-то лица. Курултай решил, чтобы ДУМК взял это имущество на себя", – сказал Исмаилов.

В дальнейшем юридическое оформление смены собственника будет проходить в консультации с крымскими властями, пояснил Исмаилов.

Ранее депутат Госдумы России Руслан Бальбек также заявил, что Курултай может принять решение о "национализации" имущества фонда "Крым".

"Исторически сложилось так, что единоличным собственником объектов оказался Мустафа Джемилев. Мусульмане Крыма считают, что это несправедливо. Это решение будет больше политическим", – сказал Бальбек.

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Мустафа Джемилев – гражданин Украины, бывший (до 2013 года) глава Меджлиса крымскотатарского народа. Он и Меджлис выступали категорически против аннексии Крыма Россией. В 2014 году Джемилеву на пять лет запретили въезд в Россию в связи с экстремистскими, по мнению российских властей, высказываниями. На Джемилева в России возбуждено уголовное дело по трем статьям, которые не разглашаются. Он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.