Как Николай Дедок борется с бюрократической cистемой 27.10.2018, 19:48

Среди белорусской бюрократии доходит до смешного.

О том, что белорусские правоохранительные органы злоупотребляют отписками и делегированием поступивших к ним жалоб и заявлений один одному, известно давно.

Зачастую все заканчивается тем, что у жалоб истекает срок рассмотрения, либо они оказываются у той инстанции, на действия которой и были направлены.

На примере жалобы активиста анархистского движения Николая Дедка, которую он еще в июле подал в связи с незаконным задержанием под Крупками, мы решили проследить, каким тернистым бывает ее путь в современных белорусских реалиях, пишет (ПЦ «Весна»).

Напомним, что 30 июня в лесу в нескольких километрах от п. Крупки около 20 анархистов решили организовать неформальную встречу. В ней принимал участие журналист и бывший политзаключенный Николай Дедок. По его словам, около половины четвертого дня люди в камуфляже и в масках без всяких оснований, параллельно стреляя из автоматов, брутально задержали его и его товарищей.

Анархистов толкали, ставили на колени и просили на камеру называть свои данные. Несколько часов они стояли на коленях под дождем, а Дедок лежал на мокрой земле в наручниках. В результате оперативники обыскали палатки, взяли объяснения и изъяли для экспертизы брошюры и наклейки. Последние силовики уехали с места задержания только после десяти часов вечера.

В спецоперации участвовали сотрудники аж пяти структур: СОБРа, ГУБОПиК, Крупского отдела СК и РОВД и местного лесничества. Николай Дедок считает, что все они допустили массу процессуальных нарушений, а также нарушили ряд его прав, таких как право не подвергаться жестокому обращению и право на свободу выражения мнений. Поэтому еще в начале июле он направил в Крупский районный отдел Следственного комитета заявление о возбуждении уголовного дела против сотрудников этих подразделений в связи с превышением ими своих служебных полномочий. В ГУБОПиК он направил жалобу аналогичного содержания.

Однако из обеих инстанций Дедок получил фактически отписки, из которых следует, что проверок по его заявлениям не проводилась и правовая оценка действиям сотрудников не давалась. Более того, в ГУБОПиК МВД сообщили, что сотрудников данного подразделения вообще не было 30 июня в районе Крупок.

В конце июля активист обжаловал ответ ГУБОПиК в Генеральную прокуратуру. Ну а дальше – в «лучших традициях» белорусской бюрократической системы. Генеральная прокуратура перенаправлена жалобу в прокуратуру Минской области, а та - в областное управление Следственного комитета. В областном СК, конечно же, нарушений в действиях нижестоящего районного СК не нашли, а в части несогласия с действиями сотрудников СОБРа, ГУБОПиКа и РОВД жалобу переадресовали в УВД Миноблисполкома. А оттуда она благополучно вернулась в ГУБОПиК – туда, куда изначально и направлялась.

В итоге 18 октября сотрудник ГУБОПиК в ответ на устное обращение Дедка по поводу результатов нового рассмотрения жалобы сообщил, что переписка с ним прекращена, ведь ГУБОПиК уже отвечал на данную жалобу раньше. Таким образом первый круг переписки замкнулся. Будет ли второй?

Сейчас активист подготовил новую жалобу в Генеральную прокуратуру. Он по-прежнему просит провести проверку и возбудить уголовное дело по фактам превышения сотрудниками правоохранительных органов служебных полномочий во время задержания в Крупках.

Кроме того, Николай Дедок просит генпрокуратуру отреагировать на бездействие должностных лиц тех правоохранительных органов, куда на протяжении последних четырех месяцев поступала его жалоба. Ведь с момента первого обращения ни одна из этих инстанций не взяла на себя ответственность провести эффективное расследование по заявлению активиста.