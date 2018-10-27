Удар по кремлевским лапам Ирина Бирна

27.10.2018, 20:37

В этот раз прижгло московских стратегов серьезнее всех cанкций.

Если Кремль в панике бросается к оружию главного калибра – это что-нибудь да значит. Согласны? Именно это – бросание – и случилось всего каких-то полчаса назад. В очередном выпуске новостей (в переводе с немецкого на русский):

"Девять бывших председателей SPD опубликовали воззвание, в котором критикуют намеченный выход США из договора ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) /.../ Первыми подписали воззвание бывшие председатели SPD Шредер, Энгхольм, Габриель, Мюнтеферинг и Шульц. Воззвание опубликовано в интернете с призывом поддержать его подписями".

Последний раз Кремль активизировал притаившегося Шредера 05.12.2014, когда на Донбассе крепко приперло, когда страны Балтии и Польша потребовали защиты согласно принципам НАТО.

Тогда тот же Шредер бросился отрабатывать дурные газовые деньги и подписал "открытое письмо шестидесяти интеллектуалов" с кремлевскими угрозами "о войне в Европе". И вот сегодня опять потянулся Герхард к перу, да еще и не один, а в компании с незабвенными Габриелем и Шульцем.

Первый, будучи министром промышленности в предыдущем правительстве, помнится, дня не мог прожить, чтобы не потребовать отмены санкций. А второй, в лучших традициях Обамы-Хиллари-Керри, обещал в предвыборной программе очередную "перезагрузку" в отношениях с Россией. С таких козырей просто так ходят. Следовательно, в этот раз прижгло кремлевских стратегов серьезнее всех "санкций" вместе взятых. Почуяла кремлевская кошка "чьё мясо съела"! А автор рецепта припарки не кто иной, как "агент Путина" Трамп. Странная, как хотите, комбинация кремлевских стратегов.

И еще один вопрос. О том, что Россия вышла, де-факто, из Договора и тайно разрабатывает запрещенные им носители, Обаме стало известно в 2013 году и он послал Керри в Москву, требовать объяснений.

Но другу Сергею удалось в очередной раз развести на швали друга Джона, и друг Джон уехал в Вашингтон в полной уверенности, что кремлевские "партнеры" честные парни, строго соблюдающие все условия Договора. А теперь вопрос по существу: так кто же с недоверием, презрением, пренебрежением или как там уж хотите, относится к собственной разведке – Трамп, оскорбивший разведчиков на словах, но на деле решивший больше не разговаривать с кремлевскими лжецами, а просто выйти из Договора, или Обама-Керри, никак, по факту, не прореагировавшие на доказательства, предоставленные разведкой? И еще вопрос-бонус: кто подверг Европу большей опасности – Трамп, предупредивший о готовности ответить разработкой собственных ракет на ведущиеся, уже как минимум пять лет, российские разработки, или Обама-Керри, закрывшие глаза себе и европейцам на растущую с Востока угрозу?

Ответы очевидны. А для тех, кому – нет, они – ответы – в открытом письме бывших руководителей SPD. Которое, кстати, каждый человек доброй воли просто обязан подписать.

Я так себе думаю.

И последнее. Я нигде и никогда не высказывала моего отношения к Трампу. Как я уже говорила, у меня его просто нет. Но вот от ощущения, что объявленный выход из Договора – очередной удар по кремлевским загребущим лапам, пацанским разводкам и лжи, возведенной в ранг политического инструмента, избавиться не могу. Уж простите, кто может.

Ирина Бирна, "Каспаров.ru"