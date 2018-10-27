«Крумкачы» досрочно вышли в первую лигу 27.10.2018, 20:44

Минская команда решила проблему с пропиской за два тура до конца турнира.

В матче 28-го тура второй лиги «Ошмяны-БГУФК» на выезде проиграли «Неману-Агро» (1:2).

За два тура до конца «Ошмяны» и «Спутник» набрали 55 очков. Команды на 8 и 9 баллов соответственно отстают от «Крумкачоў» и «Руха».

Вне зависимости от результатов следующих эти коллективы сыграют в первой лиге, пишет «Трибуна».

В этом году «Крумкачоў» исключили из высшей лиги, так как они не смогли выполнить условия лицензирования АБФФ. Команде пришлось менять юридическую форму и заявляться во вторую лигу.

«Крумкачы» существуют с 2011 года. Сначала они играли в любительском чемпионате, а в 2014 году заявились во вторую лигу, которую успешно прошли за один сезон. Через год они играли в первой лиге, а в 2016 году завоевали право выступать в элитном дивизионе.