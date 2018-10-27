Трамп: События в Питтсбурге гораздо более разрушительные, чем предполагалось 27.10.2018, 20:59

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Президент США пообещал сделать заявление для прессы.

Президент США Дональд Трамп в Twitter 27 октября сообщил, что следит за событиями в Питтсбурге, где неизвестный устроил стрельбу в синагоге, сообщает "Гордон".

"События в Питтсбурге гораздо более разрушительные, чем первоначально предполагалось. Поговорил с мэром [Питтсбурга] и губернатором [штата Пенсильвания], чтобы сообщить им, что федеральное правительство было и будет с ними", – написал президент США.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2018 г.

Трамп пообещал позже сделать заявление для прессы.

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2018 г.

Стрельба в синагоге Питтсбурга произошла в субботу, 27 октября, утром. Полиция сообщила о задержании стрелка и троих раненых полицейских. Также правоохранительные органы рассказали о "множественных жертвах", но не назвали точного количества.