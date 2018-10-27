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Трамп: События в Питтсбурге гораздо более разрушительные, чем предполагалось

  • 27.10.2018, 20:59
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Президент США пообещал сделать заявление для прессы.

Президент США Дональд Трамп в Twitter 27 октября сообщил, что следит за событиями в Питтсбурге, где неизвестный устроил стрельбу в синагоге, сообщает "Гордон".

"События в Питтсбурге гораздо более разрушительные, чем первоначально предполагалось. Поговорил с мэром [Питтсбурга] и губернатором [штата Пенсильвания], чтобы сообщить им, что федеральное правительство было и будет с ними", – написал президент США.

Трамп пообещал позже сделать заявление для прессы.

Стрельба в синагоге Питтсбурга произошла в субботу, 27 октября, утром. Полиция сообщила о задержании стрелка и троих раненых полицейских. Также правоохранительные органы рассказали о "множественных жертвах", но не назвали точного количества.


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