Украинский журналист рассказал, за что его в Минске задержала милиция 11 27.10.2018, 21:09

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Николай Балабан провел в милиции шесть часов.

25 октября стало известно, что издателя The Village Україна Николая Балабана из отеля забрала минская милиция.

Николай приехал в Минск на «Медиаменеджмент & IT форум». Ранним утром к нему в отель пришла милиция. Спустя примерно шесть часов Николай был отпущен.

Вчера журналисты не писали об ситуации по просьбе самого Николая, но уже вечером он вернулся в Киев и дал эксклюзивный комментарий для The Village Беларусь.

— Около 4-5 утра я услышал стук в дверь моего гостиничного номера. Подумал, что кто-то из гостей перепутал номера и ломится в мой. Когда открыл, один из милиционеров спросил «Мыкола Балабан»? Сразу понял, что не перепутали и конкретно за мной. Мне сообщили, что нужно проехать с ними. Попросили одеться и взять документы. Спросил у них, что с остальными вещами. Они ответили, что пускай остаются, потом заберешь. Спросил в чем причина. Сказали, что у них распоряжение доставить меня в отделение. Основание —якобы запрет на въезд в РБ или в РФ. Но точно не могут сказать и вообще это будет рассказывать миграционная служба.

В общем меня привезли в отделение на проспект Газеты «Звязда», 46. Там я ждал в коридоре на стульчике. Телефон у меня не забирали, поэтому я смог связаться с организаторами. Они быстро включились, вызвонили консула. В 8 утра меня перевезли в отделение на Грушевской. Там уже попросили подождать в клетке. Правда на ключ ее не запирали. Через час-полтора попросили отдать очки, телефон, все из карманов и шнурки от кроссовок.

Организаторы отправили ко мне в отделение свою коллегу. В 10 утра я услышал, как она спрашивала обо мне у дежурного. Он ответил, что через минут 20 приедет представитель от миграционной службы, они меня оформят и тогда уже от миграционной нужно ждать дальнейших указаний. Приехал представитель. Составил какой-то другой формальный документ. Там были указаны мои данные и описание произошедшего. Деталей он мне тоже не сообщил. Сказал только, что есть запрет на въезд.

Этот представитель решил уточнить сроки запрета на въезд и вышел говорить по телефону. Вернулся через минут 15, но не причины, ни сроков он не узнал. Потом он еще раз позвонил куда-то, чтобы уточнить о форме уведомления меня о том, что мне нужно покинуть страну в течении трех дней, но там ему сообщили, что произошла ошибка. Что въезд запрещен не мне, а моему однофамильцу, другому Николаю Балабану, который родился со мной в один день. После этого меня отпустили без каких-либо уведомлений о том, что я должен покинуть страну. То есть у меня так и не появилось никакого нового статуса. Организаторы сообщили мне, что в МВД нет никаких документов о запрете моего въезда в страну.