Семь малоизвестных фактов о главе федерации хоккея Савилове 3 27.10.2018, 21:29

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Фото: pressball.by

Глава ФХБ на слуху из-за конфликта с Михаилом Захаровым.

Геннадий Савилов вышел из тени и сделал несколько громких заявлений. Но о нем по-прежнему мало что известно. «Салідарнасць» восполняет пробел.

Входящий в ближайшее окружение главы государства тренер Михаил Захаров иронично назвал Геннадия Савилова «великим деятелем» за его мнение о том, что Беларуси для развития хоккея не нужен сильный внутренний чемпионат. Функционер, в свою очередь, уколол тренера «Юности» словами о том, что его клуб за последние 15 лет не подготовил ни одного хоккеиста высокого уровня для НХЛ и КХЛ.

Дошло до того, что «Юность» готова обратиться в суд, если Савилов не опровергнет свои слова о воспитанниках клуба.

Геннадий Савилов возглавил федерацию еще в июне, но до этого так много публично не выступал. Чем он занимался после окончания профессиональной карьеры хоккеиста в 2010 году?

Геннадий Савилов – первый слева от Александра Лукашенко

Фото пресс-службы главы государства

Не взявший его на работу руководитель попал за решетку

После окончания высшей школы тренеров Геннадий Савилов с коллегой Дмитрием Панковым позвонили директору столичной СДЮШОР Анатолию Беляеву с предложением помочь в работе с детско-юношескими командами. Но бывшим игрокам сборной отказали, сказав, что все места заняты.

В 2015 году в отношении Анатолия Беляева было возбуждено уголовное дело по факту хищения 435 миллионов рублей на посту директора СДЮШОР с декабря 2011 года по апрель 2013-го.

Учил студентов кататься на льду

Оставшись не удел, Савилов пошел работать преподавателем в университет физической культуры на кафедру футбола и хоккея. Ему, в том числе, пришлось учить катанию на льду первокурсников всех специальностей.

Но проработал там Савилов недолго.

Нашел работу вне спорта благодаря известному предпринимателю

Журнал TIR так описывал приход бывшего хоккеиста в бизнес: «Логистика, можно сказать, ворвалась в жизнь Геннадия Савилова в 2011 году, когда судьба свела его с Вячеславом Ивановичем Довнаром, руководителем группы компаний «Белинтертранс». У «Белинтертранса» уже на тот момент была своя хоккейная команда. Дальше продолжать? По-моему, все понятно…»

Занимавшийся грузовыми перевозками Вячеслав Довнар одно время входил в список 100 успешных предпринимателей страны. На свои деньги он содержал любительскую команду «Мир тяжелый моторов», которой поручил руководить Савилову. Но главное, что бывшему хоккеисту с двумя высшими образованиями одно время даже доверили исполнять обязанности директора ООО «Л-БИТ Групп».

В качестве руководителя логистической компании он в 2013 году он получил диплом из рук премьер-министра Михаила Мясниковича за победу в номинации «лучший предприниматель — организатор новых рабочих мест».

Фото пресс-службы правительства

Прилично зарабатывал

Из сведений о регистрации кандидатов в депутаты Минского областного Совета депутатов можно узнать, что общая сумма дохода Савилова за 2013 год составила 168 807 669 рублей. В перерасчете на среднегодовой курс доллара выходило около 1570 долларов в месяц. В собственности у Савилова была квартира и два легковых автомобиля.

Бизнес, в котором он был занят, потерпел крах

Два года назад стало известно, что автопарк «Белинтертранса» сократился с 670 единиц техники до порядка 100, а бизнесмен Довнар урезал штат с 1000 до 30 человек. До этого техника бралась в лизинг и кредит, но бизнес не пошел.

Странным образом получил звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь»

В начале 2014 года Геннадию Савилову и другим игрокам хоккейной команды президента было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь». В спортивных кругах это вызвало недоумение.

Согласно законодательству, звание присваивается за достижение высоких результатов на Олимпийских, Паралимпийских и Всемирных играх, чемпионатах, первенствах и Кубках мира и Европы – но никак не на любительских турнирах.

Савилов вместе с главой государства и его младшим сыном, февраль 2018 года

Скриншот с видео БЕЛТА

Дал понять, что его поддерживает Лукашенко, и на новом посту с ним нужно считаться

Возглавив в июне федерацию хоккея, Геннадий Савилов дал сигнал плохо знающим его людям:

– Понимаю, что со стороны моя кандидатура на председательский пост выглядит в чем-то неубедительной: не хватает статуса для общения на равных с министрами и губернаторами. Но также, думаю, для всех понятно: раз моя кандидатура нашла поддержку, это не случайно. И прощупывать пределы дозволенного, тем более через тихий саботаж, не стоит – можно крупно ошибиться.

В этой связи его наметившееся противостояние с Михаилом Захаровым выглядит интригующе: на чью сторону в итоге станет Александр Лукашенко?