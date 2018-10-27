«Единый трезубец» над Северной Атлантикой 1 27.10.2018, 21:41

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Фото: reuters

Учения стран-членов НАТО призваны проверить готовность альянса к защите от агрессии.

У берегов Норвегии началась боевая фаза военных учений Trident Juncture 2018, которые Москва считает «антироссийскими» и «агрессивными». Это крупнейшие со времен окончания холодной войны маневры, которые проводит Североатлантический альянс, охватывающие регион от акватории Исландии до Балтийского моря, сообщает «Голос Америки».

Учения, условное наименование которых в российских СМИ переводят как «Единый трезубец 2018», проходят на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. В них принимают участие все 29 стран - членов НАТО, а также подразделения некоторых стран-партнеров альянса. США представлены самой мощной военной группировкой – 14 тысяч военнослужащих. В рамках учений впервые за последние 30 лет в пределы Северного полярного круга вошла группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн".

В НАТО настаивают, что Trident Juncturе носят исключительно оборонительный характер. «Учения станут проверкой нашей готовности восстановить суверенитет союзника, в данном случае – Норвегии, после акта вооруженной агрессии. Учения посылают четкий сигнал любому потенциальному противнику, что НАТО не стремится к конфронтации, но готово защищать всех союзников от любой угрозы», – заявил накануне генсек альянса Йенс Столтенберг.

В том же ключе высказались и представители других стран-участниц учений – как членов НАТО, так и партеров альянса. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил накануне: "Не думаю, что эти учения должны беспокоить Россию, наоборот, они посылают мощный сигнал о том, что НАТО – оборонительный союз, который защищает своих, поэтому бесполезно нападать на входящую в него страну", – приводит его слова газета Iltalehti.

В своем выступлении по случаю прибытия германских войск, танков и другой техники для участия в маневрах Trident Juncture министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что обстановка в регионе и мире изменилась фундаментальным образом. «Нам нужно заняться старой миссией НАТО – обеспечением безопасности в Северной Атлантике и защитой линий связи и маршрутов поставок в Атлантике. Именно это мы и отрабатываем сейчас – перемещение большого количества войск, транспортных средств и кораблей»,

В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Trident Juncturе носят антироссийский характер: «Нет никаких сомнений в том, что они (учения) носят антироссийскую направленность, и мы так же должны это учитывать в нашем военном планировании».

Вторит ему и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявившая, что «сценарии учений и иная деятельность натовцев по массированному укреплению военной инфраструктуры в Прибалтике, Польше, Болгарии и Румынии отчетливо свидетельствуют об их антироссийской направленности.

Ранее Москва называла учения агрессивными, но наблюдатели российского минобороны на них присутствуют.

Уместно отметить, что Trident Juncturе проводятся после того, как в сентябре нынешнего года на Дальнем Востоке состоялись самые масштабные после распада СССР военные учения – «Восток-2018», в которых приняли участие 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, более 1000 самолетов и вертолетов и около 100 кораблей, а также военные контингенты Китая и Монголии.

Прошлой осенью на территории Беларуси и России прошло совместное стратегической учение «Запад-2017», в котором, по официальным данным, принимали участие до 13 тыс. военнослужащих. Страны – члены НАТО и других европейских государств выступили тогда с критикой организаторов, обвинив их в занижении числа участвовавших военнослужащих, чтобы ограничить полномочия наблюдателей.

«Швеция вынужденно возвращается к доктрине «холодной войны»

Шведский политический обозреватель Малькольм Дикселиус (Malcolm Dixelius), отвечая на вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки» о причине опосредованного участия Швеции в военных учениях НАТО, отметил, что Швеция вынуждена это делать, «потому что у нас нет собственной обороны, чтобы защищать свою территорию. Есть прямые соглашения с НАТО, о размещении определенных войск в Швеции на случай возникновения войны».

Отношения с НАТО у Швеции давние, однако в последние годы ситуация менялась. По словам Малькольма Дикселиуса еще в конце 90-х годов была принята новая военная доктрина Швеции о том, что страна больше не защищает собственную территорию. «Наши сухопутные войска были определены только для международных операций, таких, как, например, Афганистан. В самой же Швеции остались военно-воздушные войска для патрулирования шведских границ» – отметил он.

Однако после конфликта в Украине в 2014 году, Швеция вернулась к старому приципу возобновления территориальной обороны. Она пока небольшая, поэтому Швеция вынуждена сотрудничать с соседними странами и в частности с НАТО.

По словам шведского обозревателя: «Самый близкий наш союзник – это Финляндия. У нас очень близкое сотрудничество. В отличие от нас, у Финляндии гораздо больше сухопутных войск, но у Швеции традиционно сильнее военно-воздушные войска. Фактически Швеция вернулась на военные принципы времен «холодной войны» – резюмировал Дикселиус.

Известно, что Россия весьма болезненно относится к присутствию Североатлантического альянса у своих границ. Учитывают ли в Швеции возможные ответные действия со стороны Москвы, например, усиление присутствия ВМФ России в Балтийском море, в том числе – в территориальных водах Швеции?

По ироничному замечанию Малькольма Дикселиуса, это извечный вопрос – что было раньше – курица или яйцо! Он вспомнил, что несколько лет назад много писали о том, как «ловили» российскую подводную лодку в шведских территориальных водах.

«Мы давно наблюдаем все более активные действия военно-морских и военно-воздушных сил России в Балтийском море у наших границ. И это одна из причин, почему Швеция вынуждена усиливать собственную оборону. Основной театр учений НАТО разыгрывается в норвежских территориальных водах, поэтому нам кажется, что нет повода для того, чтобы усилилась активность России около наших границ» – считает шведский эксперт.

Сегодня в шведской прессе мало говорится и мало пишется об этих учениях, говорит он. И они рассматриваются как ответный шаг на те учения, которые проходили в середине сентября 2018 года на востоке России. «Мы наблюдаем в соседних странах усиление военных действий и вынуждены, как маленькая страна почти без оборонительных сил, усиливать собственные возможности в этой сфере, в том числе и взаимодействие с Североатлантическим блоком» – заключает Малькольм Дикселиус.

«Дредноут разворачивается и встает на ход»

Независимый военный аналитик Александр Гольц в интервью Русской службе «Голоса Америки» подтвердил, что Trident Juncture – действительно крупнейшие с конца холодной войны военные учения. Как ему представляется, главной задачей маневров является определение, как быстро могут резервы, прежде всего, войска США, быть переброшены на театр боевых действий в Европе.

«Эти маневры проходят по сценарию тех, что имели место в 80-е годы, когда предполагалась агрессия со стороны Советского Союза и стран, входивших в Варшавский договор, – констатировал он. – Тогда тоже отрабатывались варианты эффективной переброски войск из США на территорию европейского континента».

По мнению аналитика, ключевое слово в контексте понимания причин проведения учений Trident Juncture 2018 – «агрессия».

«После аннексии Крыма и секретной войны, развязанной на Донбассе, в НАТО рассматривают Россию как страну-агрессор и постепенно наращивают свои усилия для отражения гипотетического нападения с ее стороны, уточнил он. – Хорошо помню, как смеялись российские генералы, когда на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году было принято решение о развертывании четырех батальонных тактических групп в странах Балтии и Польше.

Тем самым они как бы говорили: разве это сопоставимо с нашими дивизиями? НАТО, как дредноут, медленно разворачивается, но когда становится на ход, то никому уже не становится смешно».

Напомним, в Trident Juncture, помимо прочего, участвуют пять стран-партнеров (всего их 41) НАТО: Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания и Украина. Причем, из Стокгольма и Хельсинки в последние годы все чаще идут сигналы о готовности присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Проблема для Москвы, не желающей расширения «агрессивного» блока, заключается в том, что на сегодня нет другого гаранта безопасности кроме НАТО, считает Александр Гольц.

«Можно говорить о некоторой бюрократизации при принятии им решений, но другого зонтика, который давал бы гарантию безопасности в Европе, просто нет. Именно поэтому Финляндия и Швеция, которые в «первую холодную войну» демонстрировали свой абсолютный нейтралитет и получали определенные дивиденды за счет этого, сейчас активно принимают участие, – по крайнее мере, в военных приготовлениях НАТО. Это далеко не случайно», – резюмировал аналитик.

После активной фазы маневров, которая завершится 7 ноября, последуют командно-штабные учения (14-23 ноября).