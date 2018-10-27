Минск может потерять нефтедоллары из-за санкций Москвы против Киева 1 27.10.2018, 21:55

1,241

Cанкции могут добавить новые штрихи в украино-белорусскую повестку.

Если раньше двусторонние деловые встречи представителей белорусского и украинского бизнеса проводились в виде бизнес-форумов, то в этом году страны взяли на вооружение российский формат и проводят в Гомеле Форум регионов, пишет «Независимая газета».

Традиционно такая форма использовалась в российско-белорусских отношениях. Такой масштабный форум с участием Лукашенко и Владимира Путина как раз прошел в Могилеве две недели назад.

Украина – второй по объемам торгового оборота партнер Беларуси. В 2015 году двусторонняя торговля пошла на спад, однако начиная с 2016-го снова начала прирастать. По итогам 2017 года страны наторговали более чем на 4,5 млрд долл., что выше уровня 2016 года на 18,6%.

Как отмечают экономические аналитики, динамику двухсторонним торговым отношениям придал российско-украинский конфликт. Они утверждают, что через Беларусь в Украину хлынули российские нефтепродукты и сжиженный газ, которые в Беларуси «только паспортизируются». Около 60% белорусского экспорта в Украину приходится только на нефтепродукты. Украинские нефтепереработчики не раз предлагали ввести ограничения на импорт нефтепродуктов из-за границы, и в частности Беларуси. Например, минувшей весной такое предложение подавалось под лозунгом «снижение энергетической зависимости от России». Однако не прошло по ряду причин, в том числе из-за начавшегося в Украине топливного кризиса.

Между двумя странами много нерешенных двусторонних проблем, которые в основном находятся в политической плоскости. Например, Лукашенко периодически пугает информацией о том, что из Украины в его страну прорываются боевики и поставляются партии оружия. К слову, накануне форума, погранслужбам пришлось сглаживать эти заявления. Главы пограничных ведомств Беларуси и Украины встретились в Брестской области и заявили, что на совместном участке границы не выявлено никаких организованных каналов поставки оружия и боеприпасов.

Другим раздражителем остается неразрешенная ситуация со «шпионами». Минск держит за решеткой Павла Шаройко, а Киев – Юрия Политику. Стороны никак не договорятся об их обмене.

Ну и, наконец, недавнее проведение «раскольного» заседания Синода РПЦ в Минске также не может не портить отношения двух стран.

Правда, сейчас, по мнению экспертов, угроза доходам может появиться с другой стороны. Речь о санкциях, которые вводит Россия против Украины. Эксперты полагают, что они могут отразиться на торговле нефтепродуктами.