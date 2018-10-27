Россия на пороге большого антисистемного протеста и революции 27.10.2018, 22:11

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Вышел новый доклад об «антиэлитной волне» в РФ.

Холдинг Minchenko Consulting выпустил экспертный доклад «Новая политическая реальность и риски антиэлитной волны в России». Проведя социологические опросы и сопоставив наблюдения с происходящим в странах Запада, эксперты пришли к выводу: Россия попала под антиистеблишментную волну, захлестнувшую Великобританию (Брекзит) и США (победа Трампа). Социальное самочувствие людей ухудшается, позиции «Единой России» ослабевают, политики-популисты набирают очки — все это ведет страну к рискам «неэлекторальной политической борьбы», то есть протестов и революции. Эксперты предлагают несколько выходов из ситуации, пишет znak.com.

Готовя доклад, эксперты провели качественное социологическое исследование (серию фокус-групп), репрезентативный телефонный опрос на 1500 респондентов и личные интервью 1200 респондентов. Они также использовали собственный многолетний опыт наблюдения за российской и западной политической сценой.

Недовольных все больше

«Мы столкнулись с Брекзит-эффектом — когда ранее эффективно работавшая коммуникационная стратегия власти начала давать сбои. И здесь Россия не одинока. Антиистеблишментная волна до этого прокатилась по странам Европы и по Америке и продолжает ставить перед правящими элитами ряд вызовов, на которые сегодня нет однозначных ответов», — говорится в докладе.

Один из ключевых вызовов — рост популистских настроений и популярность популистских политических проектов. Перечислив основные причины происходящего (см. полный текст доклада), авторы предлагают несколько стратегий по борьбе с «драконом популизма», а можно сказать — с оппозицией. Варианты для власти — от цензуры, силовых методов, манипуляции условиями допуска к выборам («обрезать дракону когти и крылья») до перехвата популистской повестки («самому стать драконом») или создания управляемого квазиоппозиционного проекта («вырастить своего дракона»).

Все это злободневные для власти проблемы. Соцопросы, проведенные в рамках исследования, показали, что количество недовольных ситуацией в стране преобладает над теми, кто в целом доволен (52% против 45%). «Отмечается планомерное ухудшение уровня жизни, недостаточность мер социальной поддержки, рост цен и тарифов и увеличение налоговой нагрузки, непопулярные реформы, коррупция, дисбаланс в развитии регионов (между Москвой и периферией), социальное расслоение», — выяснили исследователи.

Социально-экономическую ситуацию в стране люди оценивают скорее как застой и стагнацию, а не как «стабильность». В этой ситуации с одной стороны растет социальная апатия, с другой — растет желание выразить недовольство на выборах. При этом 42% опрошенных говорят, что ни одна из существующих политических партий не выражает их интересов. 72% в целом относятся к партийной системе негативно. То есть в людях растет недовольство, но ему сложно найти законный электоральный выход в существующих политических условиях.

Риск «большого антисистемного протеста»

Это в том числе ведет к нарастанию протестной активности. «Протестная активность на данный момент характеризуется точечностью протестов по конкретным ситуациям (протесты дальнобойщиков, протесты против строительства мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов, протесты в Ингушетии и т. д.), — говорится в докладе. — Все они являются географически разнесенными и разноуровневыми, мобилизуют локальные сообщества и атомизированы по отношению друг к другу — никаких устойчивых структурных связей между этими очагами нет.

Тем не менее каждый новый большой протест, который попадает в федеральную повестку, эмоционально подпитывает остальные группы, морально укрепляет их. Эта активность будет только нарастать, а протестов станет больше. При существующих системах коммуникации налаживание связей, создание единой идеологической платформы и координации между разными очагами не является проблемой. В конечном счете, накопившийся объем протестных сообществ может стать ресурсом для большого антисистемного проекта. В такой ситуации федеральному центру придется либо создавать новый партийный проект для купирования уличного протеста, либо проводить институциональную реформу всей политико-партийной системы в целом. В ином случае протест рискует стать неэлекторальным, либо оформиться в виде появления популистской партии или движения „снизу“».

Все это ставит перед страной проблему создания новых партий, которые могли бы сформировать Госдуму в 2021 году. Состав этой Госдумы будет особо важен, так как она будет обеспечивать транзит власти в 2024-м году, пишут авторы доклада.

В Minchenko Consulting приводят несколько возможных сценариев изменения партийной системы. Одним из наиболее реалистичных эксперты видят возвращение партийных блоков: это, среди прочего, позволит быстро провести ребрендинг «Единой России» в составе блока. Однако возможна и «политически-волевая перезагрузка» — например, создание новых левых и правых партий, а также «партии регионов», которая будет заниматься укреплением институтов федерализма.

На изменения осталось 2-3 года

«Если же в горизонте 2-3 лет ничего не менять, то мы приходим к инерционному сценарию, — предупреждают авторы. — В рамках него можно будет наблюдать медленное угасание парламентских партий. Возможности для старта новых политических проектов будут по-прежнему закрыты. В совокупности это может привести к тому, что в Госдуме 2021 года произойдет серьезная потеря мандатов „партии власти“, которая будет вынуждена вступить в формальную коалицию с кем-то из системных сил (вероятно, ЛДПР) — „накормить [популистского] дракона“.

Важно отметить, что потеря голосов партией „ЕР“ может быть непредсказуемой — как в пользу системных партий, так и в пользу наиболее успешно адаптировавшегося к новой политической реальности проекта на базе одной из малых партий. Тогда процесс политического менеджмента и создания устойчивого большинства в рамках „транзитной Думы“ придется переносить из электоральной стадии в постэлекторальную. Самый жесткий инерционный сценарий предполагает, что из-за деградации политического предложения электоральные способы выпуска пара будут полностью исчерпаны и, на фоне существования непопулярной и невлиятельной „транзитной Думы“, произойдет переход к неэлекторальным формам политический борьбы».

Под последним понимаются протесты или революция, пояснили Znak.com в Minchenko Consulting.