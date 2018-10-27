Эксперт: Давление на белорусский рубль вырастет 1 27.10.2018, 22:20

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Фото: tut.by

На следующей неделе стоит ожидать подорожания валютной корзины.

Финансовый обозреватель Владимир Тарасов дал прогноз курса рубля на неделю с 29 октября по 2 ноября для сайта «Белрынок».

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Рост стоимости валютной корзины мог объясняться проблемами с рублевой ликвидностью, возникшей в банковской системе РБ. Национальный банк в связи с этим был вынужден отказаться от размещения своих краткосрочных облигаций со сроком обращения, равным 7 дням, и в среду 24 октября организовал проведение кредитного аукциона по предоставлению банкам средств на 7 дней. Спрос на ресурсы составил 501,5 млн. рублей. Нацбанк удовлетворил заявки на 450 млн. рублей. Средневзвешенная доходность на аукционе составила 11,08% годовых. Дефицит рублей был вызван, скорее всего, уплатой налогов в октябре.

На прошлой неделе Лукашенко подписал указ об увеличении трудовых пенсий с 1 ноября текущего года на 5,3%. Рост этих пенсий с начала года составит 22%. В результате средний размер трудовых пенсий в ноябре достигнет 388,1 рублей. Число пенсионеров в РБ по данным на август составляло 2 550,5 тыс. Таким образом, сумма получаемых ими средств с начала года увеличилась примерно на 0,2 млрд. рублей в месяц.

Доходы населения в виде заработной платы поднялись, хотя в сентябре ожидаемого правительством РБ роста зарплаты до 1 тыс. рублей не произошло. Напротив, средняя начисленная зарплата в стране даже снизилась на 23,9 рубля – 963,6 рублей. В связи с этим премьер-министр РБ Сергей Румас даже созвал совещание правительства, на котором был рассмотрен вопрос о зарплате. Снижение зарплаты в правительстве объяснили сокращением выручки некоторых экспортных предприятий в связи с падением курса российского рубля, а также более низким, чем ожидалось, увеличением зарплат в бюджетном секторе экономики.

Правительство, по-видимому, предпримет меры по дополнительному увеличению зарплаты, что вместе с ростом пенсий увеличит давление на курс белорусского рубля. Но это в перспективе ближайших месяцев. Пока же можно ожидать роста стоимости валютной корзины, вызванного снижением предложения валюты, то есть продолжения той тенденции, которая сформировалась в конце прошедшей недели. Можно оценить возможное увеличение стоимости корзины на уровне 0,5%.