Как в Варшаве детей учат белорусскому языку 27.10.2018, 22:27

Наши соотечественники прививают своим детям любовь к родному языку в Польше.

Занятий на белорусском языке стало больше! Но не в Беларуси. Единственная школа на родном языке вновь открыла свои двери для детей и родителей, живущих в соседней Варшаве, сообщает «Белсат».

Учиться в другой стране, но на родном языке. Мечта белорусскоязычных родителей Варшавы cбывается на улице Сераковского 9.

Каждую суббота три группы детей разного возраста, в течение трех часов изучают белорусский язык, литературу, географию и историю. Самому младшему учащемуся - два с половиной, старшему - шесть лет.

«Ценность занятий в том, что они узнают язык своих предков. И в том, что делают что-то новое», - говорит Анна Черевацкая.

Она отдала в школу двух дочерей - Зосю и Басю. Мотивацию приходить сюда не теряет уже второй год. Прежде всего благодаря неформальной атмосфере, которую создают учителя.

Анна Плащинская преподает здесь и для своего ребенка. «Узнала о том, что создалась такая школа и ищут учителей. У меня соответствующее образование, поэтому я вызывалась, ведь не каждый хочет на такую работу идти - часов довольно мало», - говорит преподаватель.

Дмитрий приезжает на работу еженедельно из Кракова. Чуть ли не треть заработка уходит на проезд, но мотивация все же побеждает - довести детям, что белорусский язык не ограничивается одним только телеканалом «Белсат» или разговорами родителей.

«Чтобы дети поняли, что их белорусский язык, оказывается, существует еще в другом пространстве. Что есть другие дети, другие семьи, другие школы, где он востребован», - отмечает председатель родительского совета школы Владимир Михневич.