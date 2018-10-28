В Британии разбился вертолет владельца футбольного клуба «Лестер Сити» 2 28.10.2018, 8:24

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Президент клуба находился на его борту.

Президент клуба находился на его борту.

Вертолет, принадлежащий президенту футбольного клуба Лестер Сити, разбился возле домашнего стадиона клуба в Лестере (Великобритания), сообщает телеканал (Sky News https://news.sky.com/) со ссылкой на очевидцев.

Президентом клуба является тайский миллиардер, владелец компании King Power Вишай Шривадданапрабха.

Кто именно находился на борту вертолета пока неизвестно. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Вишай Шривадданапрабха

Фото: EPA

По словам очевидцев, вертолет взлетел с площадки спустя 45 минут после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу между Лестером и Вест Хэмом (1:1), но спустя несколько секунд после взлета потерял контроль над управлением и врезался в автостоянку, которая находится примерно в 200 ярдах (примерно 183 м) от стадиона.

На фотографиях очевидцев с места происшествия видно пламя.

Полиция и аварийно-спасательные службы прибыли на место происшествия.

Владелец футбольного клуба Лестер Сити Вишай Шривадданапрабха находился на борту вертолета, который разбился возле домашнего стадиона клуба в Лестере (Великобритания), сообщает (ВВС https://www.bbc.com/news/uk-england-leicestershire-46006470?ns_linkname=news_central&ns_campaign=bbc_breaking&ns_source=twitter&ns_mchannel=social) со ссылкой на источник, близкий к семье.

Издание отмечает, что о других погибших пока неизвестно.

По словам свидетелей, возможной причиной падения вертолета владельца британского Лестера стал отказ хвостового винта.