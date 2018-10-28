Соседи Беларуси перешли на зимнее время 2 28.10.2018, 8:31

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Изменилось расписание международных поездов.

Страны-соседи перешли в ночь с 27 на 28 октября на зимнее время. Исчисление времени переведено на зимний вариант, чем нарушается некоторая слаженность в расчете разниц часовых поясов, сообщают belnaviny.by.

В ночь с 27 на 28, на час назад перевели свои часы жители Украины, Литвы, Латвии и Польши.

Разница во времени между Беларусью и другими странами поменялась. На час теперь отличаются показатели с Украиной, Литвой и Латвией и на 2 часа с Польшей.

Расписание международных поездов в связи с этим изменяется, сообщает (пресс-служба БелЖД https://www.rw.by/corporate/press_center/news_of_passengers/2018/10/belorusskaja_zheleznaja_dor990/).

С 29 октября поезд № 86/85 Минск — Киев будет отправляться из Минска в 22.40, как обычно, и прибывать в Киев в 7.55 (ранее — в 8.56). В обратном направлении поезд будет отправляться в 21.09 (сейчас — в 22.34), а время прибытия в Минск останется прежним — 8.38.

Поезд № 805/806 Минск — Вильнюс будет отправляться из Минска в 7.35, а прибывать на конечную станцию на час раньше — в 9.05 (сейчас — 10.05). Из Вильнюса поезд отправится в 18.30 (сейчас — в 19.30), а в Минск он прибудет без изменений — в 22.00.

С 27 октября поезд № 87/88 Минск — Рига будет отправляться из Минска без изменений — в 20.38, а время прибытия в Ригу изменится с 8.28 на 7.30. В обратном направлении поезд будет отправляться из Риги в 19.20 и прибывать в Минск в 7.50.

Корректируется расписание поездов пересадочного сообщения Минск — Брест № 727/728 и № 128/127 Брест — Варшава.

Из Минска поезд № 727 Минск — Брест будет отправляться в 10.55 (сейчас — в 09.55) и прибывать в Брест в 14.31 (сейчас в 13.31), в свою очередь из Бреста до Варшавы поезд № 127 Брест — Варшава будет отправляться в 15.23 (сейчас в 14.23) и прибывать в Варшаву в 17.25.

Из Варшавы поезд № 128 будет отправляться в 8.25 и прибывать в Брест в 14.49. До Минска поезд № 726 будет отправляться из Бреста в 15.15 и прибывать в Минск в 18.49.

Кроме того, после перехода соседей на зимнее время изменится время отправления и прибытия поездов международного сообщения, которые идут транзитом по Беларуси в Западную Европу. Также изменится расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, которые курсируют по Беларуси.

В ближайшее воскресенье перейдет на осенне-зимнее расписание «Белавиа». Изменения перевозчик не связывает с переводом стрелок у соседей, но советует все же обращать внимание на время, указанное в билетах — оно может несколько отличаться от привычного.

Беларусь с 1992 года дважды в год переводила стрелки часов. В 2011 году Россия перешла на единое время, Беларусь повторила опыт соседки. В декабре 2014 года россияне вернули зимнее время, а мы так и остались в «лете».