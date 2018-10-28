Финал водевиля 1 Александр Хоц

28.10.2018, 8:37

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История повторяется дважды, второй раз в виде фарса.

В ответ на выход Штатов из договора РСМД, Путин решил разыграть "Карибский кризис-2", уговорив нищих кубинцев взять у России кредит на закупку вооружений в 50 миллионов долларов.

Кубинцы с радостью согласились, поскольку несколько лет назад Путин уже списал им 32 миллиарда "зеленых" долга. Собственно, и в этот раз мы дарим "братьям по оружию" "безвозмездно, то есть даром" деньги, вынутые из карманов российских пенсионеров, - с единственной целью - разыграть при помощи кубинской "труппы" спектакль 1962 года, изобразив размещение на "острове свободы" российского оружия.

Конечно, "труба пониже и дым пожиже", - да и не ракеты, разумеется, мы туда поставим. Но сам жест - приближения к границам "заклятого партнера" должен наполнять нас гордостью и читаться миром совершенно однозначно: разместите "першинги" в Европе, - мы закинем вам на Кубу своих "пионеров".

То, что в 62-ом году выглядело реальным конфликтом, в 18-ом напоминает комедию, поскольку военный бюджет "вставшей с колен" империи равен бюджету одного Соединенного Штата. Труппа нищих кубинцев, обвешанных российским оружием - скорее, водевиль, чем даже мелодрама.

Разумеется, само по себе вооружение "острова свободы" - это деньги на ветер. Но даже в качестве "зеркального ответа" на выход из ДРСМД и поставки оружия Украине, - что мы видим в этом "зеркале"? Убогие имперские мечты о "паритете", которые выглядят анекдотом.

Нищие актеры получают деньги на костюмы и бутафорию, чтобы сыграть банду кровавых разбойников.

Но любому гопнику известно: если ты кого-нибудь пугаешь, ты не должен выглядеть смешно.

На покупку "Вандербильдшей" нового манто, Эллочка ответит крашеной кошкой, - называя это "паритетом" в рамках "двуполярного мира".

Что это: "Блеск!" или "Мрак!" - покажет финал водевиля.

Александр Хоц