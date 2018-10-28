В Лиде пассажир автобуса напал на контролера 6 28.10.2018, 8:45

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Иллюстрационное фото

Мужчина получил штраф в 1700 рублей.

Инцидент произошел в Лиде в автобусе № 5. 52-летний пьяный мужчина несколько раз ударил контролера, сообщают «Принеманские вести».

Нетрезвый мужчина вечером после работы ехал в автобусе, когда туда зашла контролер и попросила предъявить талон. Мужчина достал из куртки несколько талонов и протянул все. Не найдя прокомпостированный талон, контролер попросила поискать еще.

Мужчина проверил свою одежду, но нужный талон так и не нашел. Завязался спор, а потом мужчина ударил контролера ногой чуть выше бедра. Возмущенная контролер направилась к кабине водителя. Безбилетный пассажир, требуя выпустить его из автобуса, шел за ней. В это время он еще два раза ударил женщину в плечо.

Мужчина вел себя буйно, оскорблял контролера, а потом схватил ее за одежду и стал толкать в сторону, освобождая себе дорогу к передней двери, т.к. остальные были закрыты. В конфликт вмешался водитель. Он потребовал, чтобы безбилетник успокоился. Тот сел на сиденье. Через пару минут приехала милиция и увезла агрессивного пассажира в отдел для разбирательств. Штраф за безбилетный проезд мужчина заплатил.

А дальше был суд — за насилие в отношении должностного лица. Вину мужчина признал. Контролер серьезно не пострадала и просила строго не наказывать обидчика. В итоге мужчина получил штраф — более 1700 рублей.