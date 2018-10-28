Сечин не поверил, что в России заканчивается нефть 3 28.10.2018, 8:52

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РФ исчезнет с карты мира как экспортер «черного золота».

Прогнозы о том, что добыча нефти в России резко упадет и страна полностью исчезнет с мирового рынка как экспортер "черного золота", безосновательны, заявил в четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне, пишет finanz.ru.

По ресурсной базе Россия является одним из мировых лидеров и останется им в ближайшие 10-15 лет, заявил Сечин.

Пессимистичные прогнозы строятся на неверных предпосылках: аналитики переоценивают издержки российских компаний. При этом по таким показателям, как прямые операционные и капитальные затраты, ресурсная база и проекты - Россия среди лучших в мире и значительно превосходит показатели нефтяной отрасли США, заверил Сечин.

"Неверное понимание этих факторов привело к недавним высказываниям некоторых коллег о российских перспективах, вплоть до того, что через 10-15 лет Россия уйдет с мировой нефтяной арены", - сказал он.

"Конечно, ничего подобного не произойдет, - добавил Сечин. - По нашим оценкам, в этой перспективе лидировать будут три крупнейших игрока - Саудовская Аравия, Россия и США - страны с очень разной организацией отрасли, разной ресурсной базой и разными драйверами роста".

Напомним, о том, что к 2030 году Россия существенно сократит добычу и останется без возможности экспортировать нефть, в интервью Bloomberg в начале октября заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман.

Двумя неделями ранее аналогичный прогноз озвучил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его оценкам, добыча в России выйдет на пик в 570 млн тонн к 2021 году. Затем, если ничего не предпринимать, начнется спад производства, который за 14 лет обвалит показатель почти вдвое - до 310 млн тонн.

Ресурсная база в стране деградирует, старые, еще советские месторождения с дешевой в добыче нефтью истощаются. За последние 10 лет средний дебит скважин снизился на 4%, при этом бурить приходится почти в два раза больше, рассказал Новак.

Стоимость добычи одной тонны нефти взлетела в 2,4 раза, капитальные затраты увеличились в 2,8 раза. Особенно остро эта проблема стоит в Западной Сибири, которая сейчас обеспечивает каждый второй баррель, извлекаемый из недр.

Если текущая ситуация в регионе сохранится, то с нынешних 330 млн тонн в год к 2035 году добыча упадет до 180 млн тонн, то есть в 1,8 раза. При пессимистичном сценарии спад будет более чем двукратным - до 146 млн тонн, сообщил Новак.

Это означает, что бюджет не сможет позволить себе прежний объем нефтегазовых сборов, подчеркнул министр: налоги придется снижать, чтобы освободить средства для разработки дорогих залежей.

Сейчас в среднем нефтяные компании отдают государству 68% выручки - это один из самых высоких налогов в мире, заявил Новак.