Тренировал Лукашенко и «наступал на пятки» Шапиро 4 28.10.2018, 8:57

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Что известно о новом генеральном директоре «Динамо».

В хоккейном «Динамо» произошли серьезные кадровые изменения. Команда проводит свой самый ужасный сезон в КХЛ, уступила уже в десяти матчах подряд, но клуб покинул не тренер Горди Дуайер, а генеральный директор Анатолий Курилец. От развернутых комментариев Анатолий Адамович отказался, но сказал, что ушел из «Динамо» после завершения контракта, и сделать это собирался уже давно, пишет tribuna.com.

Практически неделю «зубры» жили без босса, но в субботу официальный сайт минчан сообщил: гендиром клуба назначен директор хоккейной школы БФСО «Динамо» Дмитрий Басков.

Играл за «Юность» и в Канаде

Дмитрий Басков – одна из самых заметных фигур в белорусском хоккее в последнее время. Многие говорят о его работе в качестве функционера в федерации и БФСО «Динамо», но не так часто вспоминают о том, что за его плечами карьера профессионального хоккеиста.

Свою спортивную биографию он начал в 17-летнем возрасте, дебютировав за «Юность» в ВЕХЛ. Основным вратарем минчан он не был, чаще играл Леонид Гришукевич, а Басков отметился в первом сезоне семью матчами. Одноклубниками Дмитрия тогда были известные белорусские хоккеисты: Максим Слыш, Виктор Костюченок, Александр Рядинский, Геннадий Савилов, Алексей Крутиков. Из «Юности» его сначала привлекали в юниорскую, а потом и в молодежную сборные Беларуси.

Басков какое-то время провел в канадском «Кейп Бретон Айлендерс» из провинции Новая Шотландия, но в дальнейшем выступал исключительно на Родине: «Брест», «Витебск», «Неман», «Юность». Много Дмитрий никогда не играл. В сезоне 2008/09 он провел за «Брест» 30 матчей в регулярке, и это лучший его показатель за отдельно взятый сезон. Через год Басков закончил карьеру, переключившись на тренерскую работу. Сначала был ассистентом в «Минским Зубрах» в МХЛ, а затем – в «Раубичах» и юниорской сборной страны.

Выходил на лед вместе с Лукашенко

После завершения карьеры Дмитрий продолжил играть за любителей. Правда, любительской его новую команду можно назвать лишь с натяжкой. За команду Лукашенко, куда попал Басков, всегда играли бывшие, а то и действующие хоккеисты – от Дудика до Цыплакова.

Басков был достаточно заметной фигурой в команде и частенько попадал в объективы телекамер. Два года назад телеканал СТВ снял сюжет под названием «Один день из жизни вратаря команды Лукашенко Дмитрия Баскова».

С Лукашенко Баскова связывает и еще один любопытный момент. В турнире «Золотая шайба» он тренировал команду «Грифоны», за которую выступал младший сын правитиеля. О хоккейных способностях Николая Лукашенко новоиспеченный шеф «Динамо» отзывался исключительно положительно: «У нас в команде разрешено регламентом выступать в «Золотой шайбе» детям, которые не заявлены в официальных соревнованиях чемпионата Беларуси. Но в школах они занимаются. То есть у нас есть ребята, которые тренируются в динамовской школе. Эти дети занимаются пять-шесть дней в неделю. Николай практически не уступает им по уровню, занимаясь всего два раза в неделю. При этом он рослый, фактурный».

Кстати, ворота «Грифонов» в «Золотой шайбе» защищал сын Дмитрия Даниил.

Первым тестировал хоккейную форму, произведенную в белорусских колониях

В 2013-м Басков стал функционером, возглавив СДЮШОР БФСО «Динамо». У Дмитрия, кстати, юридическое образование. Он в 2002-м окончил БГУ, а через семь лет – Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма БГУФК по специальности «тренерская работа». В качестве руководителя у Дмитрия получилось неплохо. Судите сами. По итогам 2016 года школа впервые стала лучшей в Беларуси в неофициальном медальном зачете. Через год БФСО свой успех подтвердило. Правда, многие его связывают с тем, что «Динамо» переманивает к себе лучших детей. Сам Басков считает, что юные хоккеисты переходили в школу добровольно.

«Динамо» Баскова стало первой школой, где начали тестировать хоккейную форму, произведенную в белорусских колониях.

Помогал Шапиро в федерации

Активность Баскова в детском хоккее заметили в федерации, и в 2017-м году он стал заместителем председателя ФХРБ по развитию детско-юношеского хоккея. Работая в федерации, проявил себя в роли неплохого спикера. И комментировал Басков не только вопросы, касающиеся детского хоккея. Но и появление в федерации Бережкова.

Размышлял о кандидатах на пост главного тренера сборной.

Поговаривали, что фамилия Басков была среди кандидатов преемника Семена Шапиро на посту председателя федерации хоккея, но по итогу ФХРБ возглавил бывший одноклубник Баскова Савилов. В федерации Басков продолжает исполнять прежние функции. Но, как показало время, Баскова ждала еще одна должность. В субботу он официально стал гендиром «Динамо».

И еще один любопытный момент. Впервые в истории белорусского хоккея федерацию и «зубров» возглавляют бывшие хоккеисты.