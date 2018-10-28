Уникальный коррупционер 6 28.10.2018, 9:08

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Такими людьми страна должна гордиться, а его посадили.

Суд Ивацевичского района вынес обвинительный приговор по делу бывшего директора РУПП «Исправительное учреждение N5» Вадима Хоружего. Процесс проходил в закрытом режиме, о его итоге сообщила пресс-служба Брестского областного суда. Дело оказалось сложным и уникальным, в судах рассматривалось не единожды, пишет «Белгазета».

Бывший руководитель предприятия, на котором трудились осужденные ИК-5, обвинялся в совершении преступления по ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере).

Задержали его в 2013г. Ранее по этому делу суды дважды принимали решения, но они отменялись президиумами Брестского облсуда и Верховного суда. В феврале 2018г. уголовное дело в отношении Вадима Хоружего было направлено прокурору Брестской области для производства предварительного следствия. В суд Ивацевичского района дело ушло в июне т.г. Приговор огласили 1 октября.

Официально сообщается, что «как установлено судом, обвиняемый, будучи должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, в период с 17 марта 2009г. по 4 марта 2013г. получил от представителя французской компании в качестве взятки 207365 евро». Суд первой инстанции приговорил экс-директора к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет с конфискацией имущества, с лишением звания подполковник внутренней службы.

Впечатляет не только сумма взятки, по неофициальным сведениям, деньги поступали безналом на счет в зарубежном банке, но и то, за что, собственно, платил иностранный взяткодатель. Случай такого рода не первый, когда в делах о коррупции импортный бизнес с потрохами покупает наших чиновников.

Чаще всего речь идет о взятке за лояльность при заключении контрактов на поставку оборудования, оказание услуг либо за лоббирование интересов при проведении тендеров. Но здесь случай особый, можно сказать, беспрецедентный.

По официальной версии, директор взял «за решение вопросов о возможности заключения контрактов на поставки (продажу) изготавливаемой в РУПП «ИУ N5» мебели в адрес французской компании».

Очевидно, что речь идет о мебели из массива дерева, сомнительно, чтобы французы положили глаз на мебель из опилок. Проще говоря, за такой белорусский товар не грех и взятку было дать.

Интернет-газета Naviny.by разыскала одного из бывших сидельцев ИК-5, который работал на мебельном производстве колонии как раз в то время, когда Хоружего задерживали. По его словам, общее впечатление о Хоружем у заключенных было такое - хороший бизнесмен: «Поговаривали, что он имел экономическое образование, которое получил в Польше. Он понимал, что раб работает плохо, и старался сделать предприятие как можно более рентабельным. Его цель была не закрутить гайки по максимуму, а наладить сбыт продукции. Он оценивал экономическую целесообразность производства. Людям давали возможность заработать, потому что иначе появлялось много брака, рекламаций. В 2008г., когда уже активно начали торговать с французами, заключенные, которые делали мебель из натурального дерева, зарабатывали по $500 в месяц».

Так что заслуга руководителя налицо. Печально, что дело так обернулось. Остается надеяться, что такие люди и в тюрьме не пропадут.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.