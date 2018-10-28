Как князь Московский едва не стал рабом ВКЛ 8 28.10.2018, 9:17

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Малоизвестные страницы белорусской истории времен Ольгерда.

К великому князю Ольгерду, который унаследовал земли литвинов, поступали не только угрозы войны со стороны Ливонского и Тевтонского ордена. Союз ВКЛ и Тверского княжества не устраивал московского князя Дмитрия Ивановича, который также пытался не раз развязать вражду и напасть на территорию ВКЛ, пишет litvin.pl.

Чтобы усмирить молодого и неопытного в военных делах соперника, Ольгерд не стал дожидаться, пока его земли окажутся первыми под ударом, поэтому в одночасье собрал огромное войско и двинулся походом к московским землям. Князь применил такой же тактический ход, который не раз выручал его в других битвах и давал преимущество в битвах. Это был эффект неожиданности. Князь Дмитрий Донской не смог предвидеть, что силы врага прибудут с юго-западной стороны. Он наивно готовился встречать литвинов с северо-запада.

Москва в эпоху борьбы Ольгерда и Дмитрия

Приближаясь к стенам города, армия Ольгерда молниеносно разгромила отряды московской рати и продвинулась вперед. 21 ноября 1368 г. у берегов реки Троена дружины воеводы Ивана Минина были почти поголовно перебиты пехотой и конницей Ольгерда. Князь Дмитрий поспешил спрятаться в городе, своей нерешительностью подорвав волю к победе своих войск. Испуганный не на шутку Дмитрий Донской ожидал решительного штурма своего последнего пристанища, собрав вокруг себя немногочисленную охрану.

Восемь дней терзался сомнениями Дмитрий, разглядывая со стены Кремля гарцевавших вдали литвинских всадников. На исходе восьмого дня он послал одного из бояр с челобитной, в которой просил Ольгерда о милости.

Летописец пишет, что литвинский князь не проявил жестокосердности и «любовь свою над ним учинил, из Москвы его не добывал и мир с ним взял». Благородное отношение к поверженному врагу возбудило у москвичей надежду. Купцы да бояре стали собирать золотые и серебряные украшения, сосуды для Ольгерда. Затем сокровища положили у шатра князя литвинов, моля о спасении.

По свидетельству очевидцев, Ольгерд-победитель заметил послу Дмитрия, разглядывая щедрые подношения москвичей: "Я хочу под городом Москвою копье свое приклоните, и ту славу учинити, что великий князь Литовский, Русский и Жамойтский Ольгерд копье свое под Москвою приклонил!"

Потом Ольгерд направил своего боевого коня к стенам Кремля и его копье коснулось твердыни. Прощаясь с Дмитрием, он также сказал, если верить легенде:"Помни, что копье литовское стояло под Москвой!"

Приукрашенный образ князя Дмитрия Донского не соответствует исторической правде

Приближавшиеся зимние холода и морозы заставили князя Ольгерда вернуться домой. Солдатам нужна была провизия и теплая одежда. Осада Москвы могла оказаться провальной и затянуться на долгие месяцы, поэтому властитель литвинов дал команду войску не захватывать город, а срочно начать сборы для отхода домой. Уставшее войско должно было пополнить свои ряды и полностью восстановить силы.

Еще одной причиной отказаться от планов на завоевание Московской столицы стал тот факт, что Дмитрий Донской выплачивал дань татарам. Он заручился поддержкой ханов Золотой Орды. Связываться с опасным и сильным противником, каким были в то время ордынцы, было бы роковой ошибкой. Великий князь литовский решил не рисковать своими людьми и новыми землями, захваченными неимоверным трудом.

Обогатившись дарами, полученными от жителей расположенных в окрестностях Москвы селений, литовское войско возвратилось обратно в области Великого княжества Литовского уже другой дорогой. Тем самым Ольгерд решил проблему снабжения своего уставшего от похода на Москву войска. Его воины пользовались провиантом и фуражом, который они отбирали в деревнях Дмитрия Донского, трусливо отсиживавшегося за стенами Московской крепости.

Между москвичами и литвинами после похода Ольгерда был заключен мир, скрепленный браком брата великого князя Московского и дочери Ольгерда Елены.

Но мирные отношения установились ненадолго. Всему виной была Тверь. К 1372 году москвичи снова решили прибрать к рукам земли тверского князя Михаила и тот послал гонца за подмогой в Вильну. Делать Ольгерду было нечего, требовалось держать слово. И литвинское войско вновь пошло в третий московский поход.

И на этот раз Дмитрий Донской уклонился от схватки. Осада Москвы завершилась очередным разорением деревень и последовавшим за ним перемирием. Бояре снова откупились немалой суммой и ценными мехами. Ольгерд принял откуп и увел свои войска обратно в литвинские земли, где требовалось отражать набеги ливонских рыцарей и их клевретов.