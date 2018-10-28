«Вместо зарплат – новая дорога к тайной резиденции Лукашенко» 17 28.10.2018, 9:45

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Источник: caricatura.ru

Интересно, сколько еще «золотых батонов» мы обнаружим.

Средние зарплаты белорусов упали даже по данным официальной статистики. В итоге премьер-министр Сергей Румас вынужден был провести 23 октября экстренное совещание по заработной плате в стране. Это произошло на фоне громких обещаний Лукашенко довести наконец зарплаты до заветной цифры «по пятьсот».

Как на самом деле обстоят дела с доходами белорусов и почему заявления властей так и остаются невыполнимыми «мантрами»? На вопросы Charter97.org отвечает экс-министр труда Беларуси Александр Соснов.

- Согласитесь, не часто случается, чтобы белорусское правительство призналось в своем бессилии относительно «роста зарплат». Почему в этот раз забили в набат?

- Думаю, что перед ними действительно встали очень серьезные проблемы. Хотя, для полноты картины, хочу напомнить, что эта проблема существует не первый год. И суть ее проста: нереформированная экономика не способно обеспечить гражданам Беларуси ничего сверх предоставляемых Россией субсидий. Субсидий стало меньше – и проблема еще более обострилась.

Другое дело в том, что это довольно смелый шаг. Ведь на озвученную Лукашенко цифру все должны были, в буквальном смысле, молиться. Получается, правительство расписалось даже не в собственном бессилии, а в бессилии Лукашенко.

На чем основана эта «смелость», трудно сказать. Возможно, эти ребята, которые пытаются «управлять» экономикой Беларуси, кое-что поняли. Я говорю «управлять» в кавычках, потому что управляют на самом деле не они, а совсем другой правитель. Который на днях очень четко им об этом сказал: ваша, мол, задача навоз на поля возить, а моя задача – определять, куда и как двигаться.

Поэтому, может быть, они уже поняли, что в их креслах все равно долго усидеть невозможно.

- Как думаете – будут ли в связи с эти новые «чистки» правительства?

- А что там чистить? Можно, конечно, устроить показательную «порку»: вот они, такие-сякие, не выполняют указания главного «чистильщика» страны.

Но это ситуацию не изменит и не спасет. Как и не спасет их главного босса. По той простой причине, что власти ни на какие серьезные движения в экономике не способны – только на косметические ухищрения, чтобы день простоять да ночь продержаться. А реальная ситуация ухудшается с каждым днем. Дотаций в экономику нет и не намечается. Живут, проедая старое…

- Экономист Лев Марголин накануне этого экстренного совещания заявил, что цифра «по пятьсот» – это вообще фикция, и если где-то в регионах рассказать о такой «средней зарплате», то рассказчика просто побьют. Вы согласны с таким тезисом?

- И не только побьют – могут и похлеще обойтись.

Все прекрасно понимают, что нет «средней зарплаты» нигде, кроме как на бумаге. Если в больнице лежит человек с предсмертельной температурой за сорок, а рядом – кто-то с травмой, но с 36,6, а руководство больницы скажет, что средняя температура – около 37, то это будет неправдой.

Реальные зарплаты в белорусских регионах – мизерные. Но есть и зарплаты топ-чиновников, зарплаты программистов из ПВТ. Вот и получается «средняя температура по больнице».

Вопрос в другом: независимые экономисты уже неоднократно предупреждали правительство, что дела в стране идут плохо, а никаких мер предпринято не было.

- В новом бюджете Беларуси значительно увеличены расходы на МВД, КГБ и армию. Может, это не позволяет обеспечить нормальные зарплаты остальным гражданам?

- Это только один из элементов паззла. Учитывая, что силовые структуры для Лукашенко всегда были в приоритете, увеличение расходов для МВД на $30 миллионов, КГБ на $15 миллионов, а армии на $100 миллионов – не такие большие для него цифры.

Вопрос не в этом. Вопрос в том, что в нашей «социально ориентированной» стране доходы граждан всегда будут на последнем месте в списке реальных приоритетов.

Давайте посмотрим: за последний месяц было два помпезных «генеральных ремонта» городов. Могилева – перед приездом Лукашенко и Путина, и Гомеля – перед приездом Лукашенко и Порошенко. Каждый из визитов превращался в аврал с выбрасыванием на «показуху» нигде толком не учтенных сумм. Подумать только: на один простой, без всяких изысков, общественный туалет в Гомеле был потрачен миллион долларов!

А сколько еще подобных «золотых батонов» и «золотых унитазов» припрятано в Дроздах и домах чиновников рангом помельче?

Многое нам станет известно позже, как стало известно в Украине после открытия для людей бывшей резиденции Межигорье. Кое-какие факты всплывают и сейчас.

Я, например, постоянно езжу в одно место за грибами. Раньше в том месте была грунтовая дорога, которая шла от автотрассы. Сейчас там проложена отличнейшая бетонная дорога. Почему?

А потому что недалеко от той деревни, в хорошем лесном урочище, появилась очередная резиденция нашего правителя. И к ней проложили замечательную бетонную дорогу. По этой дороге машины ездят раз в полчаса, если не реже. Особенно в рабочее время. Зачем там было строить «бетонку»? Ну конечно – чтобы ездить в резиденцию. Вот так у нас в государстве тратятся деньги.

Нет достойных зарплат? Не спрашивайте, почему. Зато есть новая хорошая дорога к тайной резиденции правителя.

А помните, какая была шумиха по поводу ледовых дворцов? Их ведь тоже строили за те деньги, которые могли бы пойти на оздоровление экономики и рост зарплат.

- А где находится эта тайная резиденция, если не секрет?

- На север от Минска, если ехать по Мядельской трассе, на 41-м километре есть поворот в лес.

- Недавно Геннадий Федынич спросил Лукашенко: к какому сорту он относит белорусов, которые вынуждены работать за 250 рублей? Понятно, что диктатор не ответил главе независимого профсоюза. По вашему мнению – кем правитель считает граждан Беларуси?

- Это говорилось в связи с заявлением Лукашенко о том, что молодежи не надо ехать за границу. Мол, они там будут людьми «второго сорта».

Я так скажу: лучше быть человеком второго сорта там, чем человеком десятого сорта здесь. Каковым и считает правитель тех, кого обрекает на работу за 200-300 рублей в месяц.