Колонизация Сибири Китаем: под Омском строят отдельный город 5 28.10.2018, 10:33

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Фото: superomsk.ru

Охранять китайский поселок от местных жителей будет Росгвардия.

Можно много говорить о том, насколько обоснованы страхи сибиряков относительно намерений нашего могучего соседа тихой сапой и постепенно прибрать к рукам Сибирь (по крайней мере часть Сибири в Китае считают по праву своей территории, отторгнутой у него Россией в 19 веке), пишет «Русский монитор».

Однако факт остается фактом, последние несколько лет по всей России (от Забайкалья и до Чувашии) прокатились локальные акции протеста, связанные со строительством китайских объектов и размещением большого количества китайских рабочих.

Совсем недавно СМИ писали о протесте жителей чувашского села Эхветкасы Моргаушского района против возведения у них общежития для китайских рабочих. И вот похожая история прямо сейчас разворачивается в Омске. Там строится целый городок, в котором будут жить рабочие компании CC-7 ( China National Chemical Engineering No.7 Construction Company Limit) из Поднебесной. Заниматься китайские рабочие станут реконструкцией местного нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего «Газпромнефти». К услугам новых жителей (планируется поселить около 3500 человек) в новом городе появятся столовые, рестораны, спортзалы, заведения для досуга, дома, оборудованные всеми коммунальными благами, – сообщает Телеграм-канал «Буровая».

Ситуация вызывают возмущение у местного населения – омичи недоумевают, почему рабочие места в их депрессивном регионе отдают иностранцам. Власти заверяют, что какая-то работа на территории городка найдется и для омичей, но местные жители этому верят слабо и пишут жалобы во все инстанции.

Кроме того многие также опасаются что проживание на их территории 3500 неженатых, молодых «мужиков» приведет к межнациональным столкновениям. Судя по всему этого опасается и китайская сторона, поэтому охранять рабочих будут не простые милиционеры, а спецподразделения Росгвардии, и это, якобы, было одним из основных пунктов договора между российской и китайской сторонами. А стройка китайского города тем временем, и не думает останавливаться.