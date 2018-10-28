Сегодня в Минске – шествие и митинг на «Дзяды»2
- 28.10.2018, 10:35
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Мероприятие организует Консервативно-христианская партия — БНФ.
В воскресенье 28 октября в Минске состоятся мемориальные шествие и митинг, посвященные Дню памяти предков Дзяды, сообщает «Радыё Свабода».
Сбор участников в 11:30 у Часового завода (ст. Метро «Парк Челюскинцев»). Начало шествия в 12:00. Шествие пройдет по проспекту Независимости-улицам Калиновского-Гамарника-Мирошниченко. 15:00 — 17:00 — мемориальный митинг на территории Народного мемориала в Куропатах.
Мероприятие организует Консервативно-христианская партия — БНФ. Получено разрешение Мингорисполкома и облисполкома.