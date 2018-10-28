Алкогольное лобби: власти Беларуси хотят усилить позиции «Минск Кристалла» 3 28.10.2018, 10:50

Частным производителям придется «подвинуться».

Роль госхолдинга «Минск Кристалл» на рынке алкогольной продукции Беларуси планируется существенно усилить. Об этом tut.by рассказали информированные источники.

«На совещании президент четко сказал: надо усилить монополию. А самая большая доля рынка у нас у [госхолдинга] «Минск Кристалла». Это означает, что частным производителям и импортерам надо будет подвинуться. Думаю, будут еще совещания, предложения будут вноситься. Власти говорят, работайте больше на экспорт. Попасть тоже непросто. Мест свободных нет. Везде хватает производителей. И в разных странах разная культура пития. Что здесь идет на ура, то в условной Франции уже нет», — сказал один из участников рынка.

«Когда создавался госхолдинг, то была цель нарастить его совокупную долю по крепкому алкоголю до 70%. Сейчас, по разным оценкам, 55−60%. Есть вопросы во взаимоотношениях с сетями, с попаданием на полку, с расчетами… Финансовое положение далеко не идеальное у наших заводов. Надо учитывать соцнагрузку госпредприятий. Частники от этого далеки. Экспорт в основном привязан к российскому рынку и растет не так быстро, как хотелось. Не хватает и централизованного управления. Вроде бы холдинг, но у каждого [завода] много начальников. В общем, проблем в отрасли хватает, и поэтому было большое совещание», — говорит профильный чиновник.

Он утверждает, что «задачи вытеснить частника [с помощью административного ресурса] не стоит». «Должны быть единые правила игры. И если частник исправно пополняет бюджет, наращивает экспорт, то зачем его притормаживать? Его надо поставить в пример руководителям госзаводов и спросить: «Почему вы так не можете?» — пояснил собеседник.

В минувший понедельник в администрации Лукашенко прошло совещание по развитию ликеро-водочной отрасли. Лукашенко констатировал появление признаков недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке алкоголя, наличие сложностей во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, медленный рост экспорта. Он предложил усилить монополию государства на этом рынке.

Позже вице-премьер Михаил Русый отметил, что на совещании предложили уравнять розничные цены на некоторые виды алкоголя, в частности, массовые виды водок. Ликеро-водочным предприятиям всех форм собственности планируется довести жесткие квоты по поставке продукции для реализации на внутреннем рынке. Концерн «Белгоспищепром» предлагается наделить функциями единого регулятора на рынке алкогольной продукции. «На сегодняшний день это одно из узких мест: у нас пять органов плюс облисполкомы занимаются регулированием. Один — лицензию, один — квоты, один — качество определяет. И мы вносим предложение, чтобы эту функцию выполнял концерн «Белгоспищепром» для всей отрасли. Это будет правильно», — считает Русый.

Стоит отметить, что летом обсуждалась проблема разных торговых надбавок. «Если одна торговая сеть получает, допустим, алкогольную продукцию одного наименования от предприятия, к которому не имеет никакого отношения, и второго предприятия, к которому имеет отношение, и ставит разные торговые надбавки, которые в разы отличаются, является ли это дискриминацией [первого] поставщика? Например, есть «Минск-Кристалл» и «Налибоки» (продукцию разливает Минский завод виноградных вин, подконтрольный владельцам «Евроопта»). Этот вопрос повис в воздухе», — рассказывал глава МАРТа Владимир Колтович.

Лукашенко поставил задачу до нового года выработать механизмы и шаги, которые бы позволили урегулировать и выровнять условия работы в отрасли как для государственных, так и частных предприятий.

Напомним, в 2015 году был создан крупный государственный алкогольный холдинг. Управляющей компанией стал «Минск Кристалл». В состав холдинга вошли ряд крупных производителей алкогольных напитков из других регионов: Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», Гродненский ликеро-водочный завод, Климовичский ликеро-водочный завод, Мозырский спирто-водочный завод и пищевой комбинат «Веселово», а также сбытовая компания «Минск Кристалл Трейд».