Ингушетия бурлит 28.10.2018, 11:02

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Ситуация на Кавказе накаляется.

Ингушетия продолжает бурлить по поводу недавно утвержденной границы с Чечней. На 30 октября назначен «Конгресс ингушского народа» — массовое собрание, посвященное земельному вопросу и затеянное ингушской оппозицией с целью отмены утвержденных границ, пишет «Новая газета».

Всю минувшую неделю в ингушских городах и селах не прекращались массовые сходы — и это была, напротив, инициатива республиканского руководства, которое взялось за разъяснительную работу. Разъяснительная работа идет с трудом, потому что народ разогрет недавним продолжительным митингом в Магасе, и оппозиция легко перехватывает инициативу. Добавляют перца участившиеся личные визиты Рамзана Кадырова к ингушским лидерам протеста, которые позволили себе критические высказывания в адрес чеченского главы: на наших глазах ингуши ломают сценарий классической пьесы «Принесения извинений Рамзану Кадырову».

Рамзан Кадыров известен своей обидчивостью. Кто только не извинялся перед чеченским лидером за свои опрометчивые высказывания: студенты и пенсионеры, врачи и депутаты, жители Германии и Красноярска… Кто-то приносил извинения, просто кротко глядя в пол, кто-то — шагая без штанов по беговой дорожке. Разумеется, извинения записываются на видео, а потом демонстрируются в новостных выпусках чеченского телевидения.

В ходе последних волнений по поводу границ с Чечней в ингушской столице было сделано немало резких выпадов в адрес главы Чечни, и, в общем, продолжение не заставило себя ждать.

16 октября Рамзан Кадыров выступил с ответным словом по чеченскому телевидению:

«По эту сторону границы чеченская земля, на другой стороне — ингушская. Если вы настоящие мужчины, если вы народ, если эта территория ваша — сделайте там митинг. Эта кучка, которая называет себя предводителями, если вы мужики — придите на мою территорию и сделайте там хотя бы один митинг. Если вы оттуда живыми уйдете — я тот, кем вы меня обзываете».

Вскоре после этого на канале «Грозный ТВ» вышел десятиминутный ролик с извинениями ингуша Даута Яндиева перед Рамзаном Кадыровым, принесенными в присутствии спикера чеченского парламента Магомеда Даудова. Как сообщалось в ролике, Яндиев сам приехал в Чечню, чтобы извиниться за сказанное в ходе митинга. («Мы сейчас говорим о братстве. Никогда у меня там [в Чечне] братьев не было — пусть все не обижаются на меня — и никогда, я думаю, не будет», — заявил тогда он.) Сюжет демонстрирует нам отвратительную мизансцену: Рамзан Кадыров, то медленно и вкрадчиво расставляя слова, то переходя на крик, отчитывает стоящего перед ним седовласого мужчину, который лишь затравленно кивает: «Согласен, согласен».

Однако с остальными извинениями все пошло не по сценарию.

19 октября Рамзан Кадыров в сопровождении нескольких десятков машин вооруженной свиты прибыл в ингушское село Сурхахи, в родовой дом Мухажира Нальгиева, который позволил себе резкие личные выпады в адрес чеченского лидера. Известие о визите было стремительно опубликовано в ингушских протестных телеграмм-каналах, влияние которых в республике чрезвычайно велико. К дому Нальгиева стянулись превосходящие силы ингушей.

«Грозный ТВ» не показал ролика с извинениями Нальгиева, отделавшись скороговоркой о том, что на состоявшейся встрече «Рамзан Кадыров и Нальгиев пришли к общему мнению, что были недопонимания, которые уже полностью исчерпаны». Вскоре Рамзан Кадыров подтвердил факт примирения в личном телеграмм-канале:

«Я сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии. Я говорил в своем выступлении, которое упомянул Мухажир, об Ахмеде Погорове и подобных ему, которым нет дела до земли и земельного вопроса, а преследуют политические и провокационные интересы, стремятся внести раздор между нашими народами».

Так стало понятно, что впереди — разговор с Ахмедом Погоровым.

Ахмед Погоров был в Ингушетии министром внутренних дел, но давно, еще при Руслане Аушеве. На недавнем митинге он сорвал аплодисменты, обращаясь к Юнус-Беку Евкурову, и обнажил при этом всю неоднозначную суть ингушского протеста:

«Любой правитель уходил во славу и уходил в легенду, когда он не отпускал земли, а захватывал чужие земли. Но у тебя духу нет захватить чужое, ты отдаешь наше».

Также Погоров позволил себе некоторые оценочные высказывания, адресованные уже Кадырову.

Ахмед Погоров давно перебрался в Москву, работал в центральном аппарате МВД и в родную республику приехал именно по случаю протестов из-за границы с Чечней. В Москве мы с ним встречались много раз, это такой советской закалки интеллигентный чиновник в широкополой шляпе. Совсем не похожий на накачанных, щеголяющих в камуфляже чеченских чиновников. Но вот его, видно, сильно обидела вся эта ситуация. Он снова выступил, рассказал, как обратился в шариатский суд с предложением вызвать Рамзана Кадырова в Ингушетию и разобрать их спор по исламскому праву.

«А если они хотят меня по-другому остановить, клянусь Всевышним, я не отступлюсь от своего слова. То, что я говорил: запугивания, угрозы расправы, угрозы похищения здесь не пройдут. Не доводя до вражеских отношений и не запуская ситуацию, Рамзан, остановись! Будет правильнее, если все это остановить. Я бывший министр, и знаю, где живут твои нынешние министры, где они обитают. Знаю, чем ты занимаешься, чем вы занимаетесь все и где обитаете… И я в своем выступлении на площади сказал: не разрушайте братство между нами. Не разрушай наши отношения и не переступай черту. Но вы не слышите».

Вероятно, чтобы лучше расслышать Погорова, в пятницу, 26 октября, Рамзан Кадыров в сопровождении спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, депутата Госдумы Адама Делимханова, а также муфтия Чечни Салаха Межиева прибыл в Карабулак, к дому Ахмеда Погорова. В чеченском кортеже было больше 50 машин, они заполнили все прилегающие к дому улицы, многократно умножая психологический эффект визита. И снова известие о приезде чеченского лидера разошлось по ингушским социальным сетям, и вновь ингуши продемонстрировали свою сплоченность: менее чем через час около ворот дома Погорова стоял огромный митинг, по оценкам разных источников, собралось от нескольких сотен до тысячи человек. Были даже стянуты подразделения полиции, как сообщалось, «чтобы не допустить межнационального столкновения».

Несколько часов пробыли чеченские гости в доме Погорова. Когда уже стемнело, Ахмед Погоров вышел к собравшимся и рассказал о том, что они с Рамзаном Кадыровым «принесли взаимные извинения, совершили коллективный намаз и выпили чай».

С большим трудом кортеж Кадырова покинул Карабулак, Ахмеду Погорову пришлось криком призывать собравшихся ингушей выпустить гостей из города.

Кстати, в тот же день в доме Погорова состоялось примирение Рамзана Кадырова и с другим протестным лидером, Ахмедом Барахоевым. Несколькими днями ранее Магомед Даудов лично приезжал к нему домой с сообщение о том, что глава Чечни вызывает его в Шариатский суд на территории своей республики. На что Барахоев ответил отказом, сообщив Даудову, что в Ингушетии достаточно и своих религиозных авторитетов.

Прецедент взаимных извинений быстро укрепил новое знание, согласно которому не так уж страшен чеченский лидер, чтобы не сметь сказать ему слово поперек. С неожиданными репликами в адрес чеченского руководства выступили уже и те, от кого еще недавно невозможно было этого ожидать. В частности, в субботу на съезде тейпов ингушского народа муфтий Ингушетии Исса Хамхоев раскритиковал Магомеда Даудова, который несколькими днями ранее приезжал к нему домой, в селение Насыр-Корт. В тот день (а точнее, в ту ночь) Даудов не застал муфтия дома и даже не смог до него дозвониться. В видео, снятом на фоне дома муфтия, он высказал предположение, что Исса Хамхоев скрывается.

Теперь же Хамхоев публично попрекнул Даудова, сказав, что как чиновник высокого ранга тот не имел права на подобные высказывания, унизившие его, Хамхоева, в глазах народа. Муфтий сообщил, что после случившегося ему будет сложно сдерживать разгоряченную молодежь из своего тейпа.

«Если еще раз ты приедешь так, то я за них не ручаюсь… Они, если надо, и тебя, и меня посадят на свое место…» — приводит слова муфтия портал gargarei.com.

Вся пикантность ситуации заключается в том, что до недавнего времени чеченский муфтият и конкретно муфтий Хамхоев были известны как активные лоббисты интересов чеченского лидера на территории Ингушетии. С главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым республиканское духовенство находилось в острейшем конфликте все последние годы. Однако на фоне национального подъема в Ингушетии, похоже, Исса Хамхоев пересмотрел границы лояльности.