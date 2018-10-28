Елена Маслюкова: Я реализовывала свое право на сбор и распространение информации 2 28.10.2018, 11:08

Елена Маслюкова в суде

Фото: ПЦ "Вясна"

Сойдет ли с рук судью Царуку преследование светлогорской правозащитницы?

Правозащитница из Светлогорска Елена Маслюкова, наказанная судом за организацию 15 сентября флешмоба против завода беленой целлюлозы, направила дополнительную жалобу в Гомельский областной суд. Она требует отменить постановление суда Светлогорского района от 9 октября и прекратить административный процесс против нее, сообщает "Гомельская весна".

Свою позицию правозащитница подкрепляет несколькими аргументами.

"Я суду пояснила, что в данных местах я присутствовала в качестве наблюдателя-правозащитника. Мои действия были направлены исключительно на мониторинг выполнения органами правопорядка прав человека во время проведения мирного собрания. Наблюдая за тем, что происходит на Центральной площади города, я реализовывала свое право на сбор и распространение информации, которое гарантировано ст. 34 Конституции Республики Беларусь, п.2 ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также ст.ст. 6 и 12 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы" - сообщает Маслюкова в жалобе.

Однако суд Светлогорского района не пожелал взять в расчет аргумент правозащитницы. Более того, на втором заседании в материалах дела вдруг появились письменные показания 6 свидетелей, которые были написаны как под копирку. Ходатайство Маслюковой о вызове в суд свидетелей, или хотя бы несколько из них, суд отверг, посчитав, что таким образом Маслюкова хочет затянуть процесс, хотя она просто воспользовалась своим процессуальным правом.

"Из показаний свидетеля Я. Слижа, водители такси, следует, что он находился на рабочем автомобиле на стоянке напротив Светлогорского райисполкома 15 сентября и нибына наблюдал за флеш-мобом. Однако из видеоматериалов, предоставленных в качестве доказательств по делу ни на одной стоянке, расположенных по периметру Центральной площади г. Светлогорска в то время автомобиля с отличительными знаками такси камерами видеонаблюдения не зафиксировано. При акцентировании внимания на вышеупомянутый факт в ходе судебного заседания был проигнорирован судом и не отражен в протоколе судебного заседания. Не соответствуют действительности и противоречивые сведения, предоставленные Слиж, который заявил о наличии видеороликов в социальных сетях, которые располагаются мной и в которых содержится информация с призывом к протесту. Данные факты не соответствуют действительности" - пишет в жалобе правозащитница.

Однако суд первой инстанции не принял эти противоречия во внимание.

"Обвинение меня в организации несанкционированного массового мероприятия строилось на том, что шесть свидетелей, указанных в рапорте сотрудника милиции Шпака Д. В., а именно: Дайнеко, Гарбар, Лось, Акимцова, Слиж и Манькевич показали, что именно я имела отношение к организации и проведению несанкционированного массового мероприятия. Однако ни одного доказательства в суде приведено не было" - заявляет Маслюкова.

Позже стало известно, что четверо свидетелей-женщин являются сотрудницами Светлогорского РОВД. Не потому ли судья Руслан Царук застеснялся вызвать их в суд для допроса?

Правозащитники напоминают, что Обсерватория по защите правозащитников призвала власти Беларуси отменить судебные решения, вынесенные в отношении г-жи Елены Маслюкова и г.-на Анатолия Змитровича, и положить конец любым формам преследования, в том числе на судебном уровне, против них и всех правозащитников в Беларуси.