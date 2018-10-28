Ракетные страдания Путина Борис Соколов, «День»

28.10.2018, 11:51

Российские «Искандеры» теряют свое значение.

Накануне визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву Дональд Трамп объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РМСД), заключенного в 1987 году и ставшего одним из важнейших событий, приведших к окончанию «холодной» войны. Американский президент мотивировал свое решение тем, что Россия этот договор давно уже не соблюдает, а Китай и Иран, равно как и Северная Корея, усиленно развивающие данный класс ракет, под его действие вообще не подпадают.

В свете заявления Трампа многие наблюдатели ожидали, что Болтон привезет в Москву формальное извещение о намерении США выйти из РМСД, после чего, через полгода, договор должен автоматически прекратить свое действие. Этого пока не произошло, но отсрочка, судя по всему, будет недолгой. 11 ноября в Париж на 100-летие окончания Первой мировой войны соберутся лидеры ведущих государств мира, и там, на полях саммита, согласно достигнутой Болтоном в Москве договоренности, должны будут встретиться Трамп и Путин.

Советник президента США по национальной безопасности на переговорах с российским президентом, очевидно, никакого прогресса в деле спасения РМСД не достиг, да наверняка и не стремился это сделать. Озвученные Трампом требования к сохранению договора были заведомо невыполнимы — ликвидация российских ракет, нарушающих условия договора, и вхождение в договор Китая (об Иране, с которым Трамп собирается серьезно разбираться в связи с иранской ракетно-ядерной программой, речь, понятно, не идет).

Путинская Россия вполне усвоила советскую максиму — никогда не признаваться ни в собственных ошибках, ни в нарушении тех или иных международных договоров, а на все обвинения такого рода отвечает по все тому же советскому принципу: «А у вас в Америке линчуют негров! (вариант: Сами вы все нарушаете!)». Китай же назвал обращенный к нему призыв Трампа присоединиться к РМСД шантажом. Поэтому можно не сомневаться, что в Париже Путин и Трамп ни о чем не договорятся, по крайней мере, в сфере РМСД. И вскоре после парижских торжеств последует официальное американское уведомление о выходе из договора.

В чем суть американских претензий?

Американцев беспокоит российская ракета 9М729, которой могут оснащаться, в частности, комплексы «Искандер». По утверждению американской стороны, как минимум, в 2008-2014 годах эта ракета испытывалась на дальность, превышающую разрешенные договором 500 км. Ракета 9М729, по американским оценкам, способна поражать цели в радиусе от 2000 до 5500 км. Российская сторона, не раскрывая официально ее тактико-технических данных, утверждает, что ракета 9М729 не нарушает условий договора 1987 года. И в свою очередь обвиняет США, что устанавливаемые в Польше и Румынии противоракетные установки гипотетически могут быть использованы для размещения крылатых ракет. Кроме того, россияне возражают против того, что американцы используют ракеты-мишени и ударные беспилотники, сходные по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования. Американская сторона возражает, что для того, чтобы противоракетную установку превратить в установку для ракет средней дальности, ее придется существенно модернизировать, и такие модернизированные установки легко распознавались бы существующими средствами воздушно-космического контроля. А на ракеты-мишени и беспилотники невозможно поставить существующие ядерные и термоядерные боеголовки. Да и число ракет-мишеней и беспилотников невелико.

Трамп свои обещания, как правило, выполняет, поэтому можно не сомневаться, что выход США из РМСД в ближайшее время последует. Американский президент, как можно понять из его выступлений, рассчитывает, выйдя из существующего договора по ракетам средней и малой дальности, через некоторое время, но, вероятно, уже на втором сроке своего президентства, в который Трамп свято верит, заключить новый договор на устраивающих Америку условиях и с участием Китая.

Возможно, там будет увеличен радиус действия разрешенных ракет, а, с другой стороны, будет четко прописан запрет ракет, аналогичных российской 9М729. Трамп заявил, что поскольку Америка имеет больше денег, чем любая другая страна в мире, она сравнительно легко выиграет гонку по ракетам средней дальности. А тогда, когда США будут обладать определенным числом таких ракет и смогут начать размещать их на подступах к своим потенциальным противникам, партнеры по переговорам, как надеется американский президент, будут сговорчивее. Он явно рассчитывает на повторение сценария второй половины 80-х годов прошлого века, когда начало размещения в Западной Европе американских «Першингов» вынудило советского лидера Михаила Горбачева согласиться на взаимную ликвидацию данного класса ракет.

Конечно, на создание заново таких ракет уйдет определенное время и значительные средства. Однако в данном случае новые расходы создадут новые рабочие места в США, что только увеличит популярность Трампа среди его электората. Чисто технически же за основу создания сухопутных ракет можно взять уже существующие ракеты средней дальности морского базирования. Фактически такой модификацией является и ракета 9М729. Но все равно на разработку и производство существенного числа ракет средней дальности уйдет несколько лет. И только тогда может встать вопрос об их размещении. Отвечая в Москве на вопрос журналистов о возможности размещения американских ракет среднего радиуса в Европе, Болтон заявил: «Мы еще очень далеки от такого решения. Наше решение имеет отношение к тем нарушениям, которые, по нашему мнению, осуществлялись РФ. Проблема в том, что сейчас есть российские ракеты средней дальности в Европе. Угроза не в выходе США из договора, а в российских ракетах, которые уже там». Каковы же перспективы размещения американских ракет в будущем?

Против Китая ракеты средней дальности теоретически можно размещать в Индии, Таиланде, Южной Корее и Японии (страны Индокитая и Бирму, более или менее дружественные Китаю, равно как и постсоветскую Центральную Азию, можно даже не рассматривать). Индия наверняка откажется от размещения американских ракет по геополитическим соображениям. Таиланд тоже вряд ли будет в восторге от такой перспективы. В Японии и Южной Корее шансов будет больше, но здесь существенным фактором остается боязнь похоронить едва наметившуюся разрядку напряженности с Северной Кореей.

Однако против Китая сухопутные ракеты играют не столь существенную роль, как ракеты морского базирования, которые в состоянии нейтрализовать угрозу китайских ракет среднего радиуса действия.

В Европе ситуация иная. Здесь сухопутные американские ракеты средней дальности в состоянии создать серьезную угрозу России. Заявления некоторых российских политологов о том, что выход США из РМСД выгоден Путину, на мой взгляд, безосновательны. В случае возникновения глобального конфликта американские ракеты из Европы, благодаря малому подлетному времени, смогут быстро поразить основные российские пункты управления, в том числе стратегическими ракетно-ядерными силами, в то время как аналогичные американские пункты на территории США уцелеют.

Таким образом, России с самого начала конфликта придется задействовать стратегические силы, и она лишиться возможности запугивать европейских соседей ударами «Искандеров». Пока что выход США из РМСД поддержали только Англия и Польша, тогда как старые члены Евросоюза, и особенно Франция и Германия, выступили против. Однако для размещения ракет Трампу (или его преемнику, поскольку реальное размещение ракет, вероятно, может начаться не ранее чем через 5-10 лет) вполне хватит стран Восточной Европы — Польши, Румынии, а возможно также Венгрии, Чехии, Словакии и стран Балтии.

Вопреки распространенному мнению, выход США из РМСД не подрывает возможности пролонгации СНВ-3 о стратегических вооружениях, поскольку у России вряд ли есть достаточные ресурсы для развертывания гонки в этой сфере. Потенциально похороны Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности способны серьезно изменить ландшафт безопасности во всем мире, но произойдет это в достаточно отдаленные сроки.

Борис Соколов, «День»