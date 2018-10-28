В Бресте прошла акция «Стоп-бензин» 1 28.10.2018, 12:27

Город заклеили листовками и плакатами против подорожания топлива.

Листовки и плакаты против подорожания топлива появились в Бресте, сообщил Charter97.org читатель.

«Дорогой бензин = дорогой хлеб» - написано на плакатах.

«Цены на топливо регулярно повышают уже на протяжении нескольких месяцев. А повышение цен на топливо не может не привести к росту цен на все потребительские товары и услуги. Это очередной удар по благосостоянию всех белорусов», - заявили организаторы акции.

Напомним, что сегодня ночью автомобильное топливо в Беларуси подорожало 22-й раз с начала года.