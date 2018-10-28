Белорус — умный и хитрый Виктор Горбачев, «Солидарность»

28.10.2018, 12:06

А про «второй сорт» власть имущие пусть своим родным расскажут.

Не уезжайте. Слышите? Что вы там забыли? Вы там будете «второсортными». И не стоит там учиться. Все лучшее вас ожидает тут.

Только тут вы сможете прочувствовать всю прелесть любви нашего государства к гражданину. Ну, а коль поехали учиться — возвращайтесь, ваш долг — быть патриотом тут.

Только тутэйшие березки смогут раскрыть ваши таланты. Тут можно стать президентом страны, депутатом парламента, директором плодоовощной базы, руководителем района, министром, мэром али сэрам.

Там эти высоты не для вас.

Я задумался. Сколько уехало, уезжает и еще сидит на чемоданах. И перед глазами встает список белорусов, уехавших из страны и ставшими там людьми «второго» сорта: Лев Сапега, Тадеуш Костюшко, Софья Ковалевская, Павел Сухой, Марк Шагал, Михаил Огинский, Франциск Скорина, Борис Кит, Луис Барт Майер (Лазарь Меир), Игнатий Домейко…

Художники, писатели, ученые, политики, космонавты, спортсмены. Они делали и делают историю. Мировую. Три президента Израиля! Они ими стали там — не тут.

А если бы не уехали? Стали бы? Сотни миллионеров и миллиардеры… К примеру, зять нынешнего президента США Джаред Кушнер — миллиардер. Его родственники уехали из Беларуси: сбежали от смерти. Стал бы он таким тут? Может зря уехали?

Этот список можно продолжать до бесконечности. Вопрос в том, кем бы они стали, если бы остались на родине, которой так давно и так часто наплевать на своих граждан. Сколько душ загублено, сколько попыток стать тут первосортными заканчивались или пулей в голову, или лагерями. Вам напомнить про «ночь расстрелянных поэтов» в Беларуси в 1937 году? Или пропажи без вести в лагерях? Или без лагерей. Гончар, Захаренко, Красовский, Завадский.

…Умы уезжают и будут уезжать, так как тут чаще всего нет почвы для роста, условий для развития. Не стоит отрицать, что большинство наших сограждан живут в стрессе и страхе, а остальные — уже за границей. Список белорусов, которые звучат в мире, можно продолжать. И он будет увеличиваться сегодня, завтра. Все просьбы остановиться и не уезжать — так просьбой и останутся.

Ибо белорус — умный и хитрый. Он видит глазами, слышит ушами. И действует — ногами. Только так он сможет сохранить себя и свой род, и быть не «второсортным», а просто — человеком зваться. А про «патриотизм» и любовь к березкам, (власть имущие пусть своим родным расскажут https://charter97.org/ru/news/2018/10/24/310210/). Может те поверят и не сбегут.

Виктор Горбачев, «Солидарность»