Зеленский публично заявил об участии в выборах президента Украины
- 28.10.2018, 12:20
Шоумен вспомнил о своем юридическом образовании.
Известный украинский шоумен, лидер "Студии 95 квартал" Владимир Зеленский впервые публично высказался об участии в выборах президента Украины в 2019 года, пишет obozrevatel.com.
На концерте "Вечернего квартала" комик посвятил этой теме несколько минут, подчеркнув, что его жизнь "превратилась в кошмар", поскольку окружающие постоянно его спрашивают об участии в выборах.
"У меня есть юридическое образование, и это плюс для меня. Но у меня нет политического опыта... И это жирный плюс!" - сказал в шутливой форме Зеленский.
Затем вместе с другими актерами "Студии" Зеленский представил, что изменилось бы в случае избрания его президентом Украины. При этом комики также поинтересовались у зрителей, хотят ли они видеть его лидером государства.
Завершил номер Зеленский весьма загадочным заявлением, так и не дав прямого ответа: "Я идти в президенты не хо...тя, посмотрим".