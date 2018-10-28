Польша выдала самое большое количество видов на жительство в ЕС 1 28.10.2018, 12:55

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В подавляющем большинстве эти разрешения были выданы иностранцам, которые приехали искать работу.

В прошлом году Польша выдала больше всего видов на жительство для граждан стран, не входящих в состав Европейского союза. Об этом свидетельствуют данные, представленные в отчете статистической службы Евростат, передает «Радио Польша».

В 2017 году Польша выдала 700 тыс. таких разрешений. В подавляющем большинстве это были разрешения для украинцев. Таким образом, Польша выдала каждое пятое такое разрешение во всем Европейском союзе.

На втором месте оказались Германия, на третьем - Великобритания. Обе эти страны выдали полмиллиона таких разрешений.

Большинство разрешений на иммиграцию в Евросоюз получили украинцы, сирийцы и китайцы. Разрешения получили также значительное количество граждан Индии, США и Марокко.

В Польше большая часть разрешений - около 87% - были выданы людям, которые хотели приехать в поисках работы, в Великобритании, - студентам и абитуриентам.