Как власти формируют базы данных «тунеядцев» 11 28.10.2018, 13:27

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Фото: tut.by

ЖКХ уже готовит рассылку «писем счастья» с указанием полной стоимости услуг.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

— Идет формирование базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которым с 1 января придется в полном объеме оплачивать ряд предоставляемых услуг ЖКХ. Ожидаете ли в этой связи всплеска обращений в службу занятости населения?

— Пока такой тенденции не наблюдаем. Возможно, ситуация изменится, когда горожан начнут уведомлять о включении в данную базу. В любом случае мы готовы всем оказать содействие в поиске работы, в 2015−2016 годах подобный опыт уже имели и справились. Главное, что для этого есть возможности на рынке труда столицы! Можно трудоустроиться на постоянной основе, участвовать во временных оплачиваемых общественных работах, пройти обучение по направлению службы занятости населения по востребованным на рынке труда специальностям, рассмотреть возможность самозанятости и так далее.

— Каким образом планируется оповещать жителей города о включении в базу данных?

— Для этих целей разрабатывается программное обеспечение. Это позволит каждому желающему проверить, относится он к числу не занятых в экономике или нет.

Писем с уведомлением рассылать не планируем. ГО «Минское городское жилищное хозяйство» разместит на извещениях об оплате ЖКУ справочную информацию об их полной стоимости.

— Принимаются меры, чтобы минимизировать неоправданное включение граждан в базу не занятых в экономике?

— Определены ответственные за ее формирование структурные подразделения Мингорисполкома, работа ведется в тесном взаимодействии. Уже сформирован и передан в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь список из 9,7 тысячи человек, которые в соответствии с требованиями декрета № 3 относятся к занятым в экономике. В их числе — граждане, признанные или являющиеся недееспособными, получающие образование на дневной форме обучения, священнослужители и другие.

Детальная отработка списков будет входить в обязанности районных постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения. Они обязаны обеспечить индивидуальный подход и разобраться в каждой конкретной ситуации.

Напомним, что согласно декрету №1 Лукашенко поручил чиновников создать базу незанятых в экономике белорусов в рамках обновленного декрета против «тунеядцев». Предполагается, что люди, которые не задействованы в экономике, будут в полном объеме оплачивать предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.

Попытки властей реализовать декрет №3 «о тунеядцах» привели в 2017 году к массовым акциям протеста в городах Беларуси.