На Полесье растет популяция нетипичного для Беларуси животного 1 28.10.2018, 13:47

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Фото: Станислав Гуменюк

Вид занесен в Красную книгу.

В Чернобыле растет популяция нетипичного для Полесья животного

Природные условия зоны отчуждения оказались очень комфортными для проживания лошадей Пржевальского, и их популяция возросла в несколько раз. К такому выводу пришли ученые украинско-польской экспедиции, сообщается на сайте Госагентства по управлению зоной отчуждения, сообщает liga.net.

Фото: Станислав Гуменюк

Специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника отмечают, что лошадь Пржевальского - нетипичный вид для украинского Полесья и то, как эти животные освоились в условиях зоны отчуждения, очень интересует ученых, особенно учитывая радиационное загрязнение территории.

Фото: Станислав Гуменюк

Группа ученых из Чернобыльского заповедника, биосферного заповедника Аскания-Нова, Института зоологии им.Шмальгаузена и Варшавского естественного университета уже много лет исследует чернобыльскую популяцию лошадей Пржевальского. По их наблюдениям, указанный вид не собирается покидать территорию зоны отчуждения.

Лошадь Пржевальского - последний вид диких лошадей на планете. В естественной среде был истреблен человеком в ХХ веке, занесен в международную Красную книгу с природоохранным статусом "на грани исчезновения".

В зону отчуждения этот вид завезли в 1998 году из биосферного заповедника Аскания-Нова. Это была единственная свободная популяция лошадей Пржевальского, которая в то время насчитывала 20 особей. Сейчас, по подсчетам ученых, она выросла как минимум до 110 особей.