Чечня будет добывать нефть самостоятельно по отношению к России 28.10.2018, 13:55

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Путин вывел «Чеченнефтехимпром» из-под контроля «Роснефти».

После того как в собственность Чечни перейдет 100% акций «Чеченнефтехимпрома», у региона появятся «новые возможности для социально-экономического развития», например, Чечня сможет самостоятельно добывать нефть, заявил на пресс-конференции в Грозном глава республики Рамзан Кадыров. Слова политика приводятся на официальном сайте правительства региона, сообщает РБК.

«Долго вели переговоры [по поводу передачи предприятия]. 25 числа этого месяца нам передали полностью «Чеченнефтехимпром», — напомнил Кадыров, заметив, что производство именно этой компании «станет основным направлением» региона. «Мы сможем теперь добывать нефть, строить завод, предлагать инвесторам. Уже есть заинтересованные люди и компании», — заметил глава республики, подчеркнув, что правительство региона теперь «активно занимается этим вопросом».

«Чеченнефтехимпрому», как отмечается в сообщении на сайте главы региона, принадлежит около 2 тыс. земельных участков площадью 7740 га и более 1100 скважин, большинство из которых в нерабочем состоянии.

Указ о передаче в собственность Чечни «Чеченнефтехимпрома» президент России Владимир Путин подписал 18 сентября. Решение, как указывалось в документе, было принято «в целях развития промышленного производства в Чеченской Республике и повышения эффективности использования имущества» компании «Чеченнефтехимпром». В конце октября распоряжение о передаче региону 100% акций компаний одобрил также глава правительства Дмитрий Медведев. Собственником компании, в соответствии с этим распоряжением, республика станет до 15 ноября.

Передать в собственность региона «Чеченнефтехимпром», которым на правах аренды управляла компания «Роснефть», Кадыров просил Путина еще в декабре 2015 года. Тогда глава Чечни обратился к президенту с письмом, в котором отмечал, что «значительный потенциал «Чеченнефтехимпрома», не связанный с нефтепереработкой, практически не используется», а передача компании властям региона не ущемит интересов «Роснефти». Путин предложение Кадырова поддержал.

Однако весной 2016 года глава Чечни пожаловался президенту, что правительство необходимого решения так и не приняло. Сама «Роснефть» затем предложила другую схему передачи имущества. Согласно ей Чечня должна была получить контрольный пакет акций «Грознефтегаза» («дочка» «Роснефти», которая работает на арендованных активах «Чеченнефтехимпрома») и другое имущество компании в обмен на уплату «Роснефти» 12,5 млрд руб.

В апреле прошлого года источники РБК в «Роснефти» отметили, что «Роснефть» продолжит работу в Чечне и не будет продавать республике свои региональные активы (основной из них — «Грознефтегаз»).