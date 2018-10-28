Дмитрий Ровнейко: Брест выглядит намного увереннее минчан 28.10.2018, 13:57

Чего ждать от динамовского дерби?

В 26-м туре чемпионата Беларуси минское «Динамо» примет брестских одноклубников. К игре команды подходят немного в разном состоянии. Если Брест выдал серию из шести побед с разницей мячей 15-2, то команда Гуренко за аналогичный период проиграла БАТЭ и поделила очки с «Шахтером» и «Минском». О том, кто же фаворит динамовского противостояния, за счет чего Брест так прибавил и стоит ли списывать минчан со счетов, «Трибуна» поговорила с представителем тренерского штаба национальной сборной Беларуси Дмитрием Ровнейко.

- Какие у вас ожидания от матча?

– Приближается самая интересная часть чемпионата. Команды из первой шестерки проводят матчи между собой, так что концовка сезона будет насыщенной. Не стану списывать Брест и Жодино со счетов. Думаю, эти команды способны навязать борьбу за четвертое место, даже за медали. Поэтому как раз динамовское дерби станет отправной точкой в развязке чемпионата. Команды разделяет пять очков. В случае победы Бреста борьба только обострится, а поражение выбросит брестчан из борьбы. Хотя стоит признать, что в последних играх клуб показывает классный футбол. Примерно полтора месяца назад общался с Личкой, он уже тогда знал, что делать с командой и как исправлять ситуацию. Как оказалось, слова не разошлись с делом. Во всех играх, которые удалось за последнее время посмотреть, Брест доминировал. Из общего ряда выбивается только кубковая игра с «Шахтером» – это единственный матч, где команда Лички ничего не показала. Связываю это с удачной игрой «Шахтера».

- Получается, такой рывок Бреста был ожидаем для вас?

– В принципе, да. В похожей ситуации оказался Солигорск в начале чемпионата, правда, своего тренера там нашли намного раньше. Брест должен был заиграть, стоял только один вопрос, когда это случится. Подбор исполнителей, инфраструктура, отношение руководства, болельщики – у меня не было сомнений, что когда-то все эти факторы начнут работать и дадут результат. Хочется отметить болельщиков Бреста, в такой атмосфере играть… Можно только позавидовать футболистам.

- В таком важном матче команды закроются?

– Не думаю. Вы помните, когда последний раз Брест закрывался? Команда очень активно играет в атаку, только раньше были проблемы с реализацией. С приходом Лички голевые моменты стали чаще перерастать в голы. Плюс были вопросы в обороне, но тренер сделал ставку на определенных ребят, появилась стабильность, и результат пришел. Если взять во внимание статистические данные – ключевые передачи, процент владения мячом, передачи в штрафную – Брест один из лидеров чемпионата. Но в футболе важен баланс, а до прихода Лички его не было. Сейчас команда выглядит сбалансировано, мало пропускает, много забивает. А вот в игре столичного коллектива наблюдается некоторый спад. Такая невразумительная игра, я думаю, отголосок матча в Питере. Каждое очко набирается с большим трудом. Раньше команда Гуренко ничего не позволяла создать сопернику у своих ворот, а в последних играх наблюдаем совершенно другую картину. Присутствует некоторое непонимание. Все-таки команду собирали под другие задачи. Руководство, тренерский штаб, футболисты готовились к борьбе за чемпионство, а сейчас мы с вами разговариваем о том, как бы «Динамо» сохранить свою четвертую позицию. Для минчан этот сезон выдался неудачным. Хотя до ответной игры с «Зенитом» все работало, и «Динамо» с перспективой смотрело в будущее. Брест сейчас на подъеме, в команде хороший эмоциональный фон, и ребята постепенно идут к своей цели.

- Клоните к тому, что Брест – фаворит матча?

– Вовсе нет. В этой игре нет фаворита. Футбол слишком непредсказуем, чтобы давать прогнозы. Какой-то самый незначительный эпизод может перевернуть ход матча. Минское «Динамо» – мастеровитая команда, и даже не в самых лучших кондициях способна обыграть любого в чемпионате, плюс Фатаи сейчас очень хорош. Думаю, тренерский штаб изучит последние игры Бреста и внесет определённые корректировки. Предполагаю, голы будут с обеих сторон, и матч пройдет с обилием опасных моментов. Не хочу давать точных прогнозов, но могу с уверенностью сказать: болельщики на стадионе получат огромную порцию удовольствия.

- Преображение Бреста связано с приходом Лички?

– Возможно, в первую очередь в команде стало спокойнее. Хотя вспомните первую игру Лички со «Смолевичами» и то неожиданное поражение. Так что и этому тренеру понадобилось некоторое время. Однако затем Брест заиграл, стал действовать увереннее и спокойнее.

Важно то, что Марцел работал еще при Латале и Шпилевском. У него была возможность присмотреться к команде, он находился внутри. Еще сыграли важную роль последние приобретения – Нойок, Быков, Кисляк, Кривец. Сейчас в Бресте хорошая обойма, поэтому настал порядок. Каждый хочет доказать, что именно ему нужно выходить в старте. Заслуга Лички в том, что он сумел наладить игру в обороне. Четверка защитников играет без замен, а Дуарте и Кики дополняют друг друга. Хотя в начале чемпионата Брест входил в тройку самых пропускающих команд.

- Нойок, Быков – качественное усиление?

– Естественно, хотя у Бреста случались промашки с трансферами. Но Быков с Нойоком провели больше сотни матчей в нашем чемпионате и легко вписались в обойму Бреста, причем прибавляют от матча к матчу.

- Они могли бы пригодиться столичному «Динамо»?

– Порой для своего роста игрокам лучше сменить обстановку. Возможно, какие-то обстоятельства мешали тому же Быкову раскрыться в Минске, возможно, тренер видел его где-то на другой позиции. Не думаю, что за месяц эти игроки могли сильно измениться, просто есть что-то, что не позволяло проявить себя в столичном клубе. Не стану сбрасывать психологию, может быть, по какой-то причине в Минске было некомфортно. Есть еще один момент, который многие не учитывают: находясь долго в одном клубе, начинаешь снижать к себе требования, а тут новая команда, снова нужно доказывать и реализовывать себя. Игроков выставили на трансфер – представляете, какая у них запредельная мотивация? И как мы видим, такая перезарядка пошла обоим на пользу.

- Если бы Личка руководил командой с начала сезона, Брест шел бы выше в чемпионате?

– Нельзя так сказать. Возможно, Брест шел бы сейчас в тройке, но неудачно выступил в Кубке, Суперкубке. Поэтому можно строить только догадки. Вообще, в Личке вижу специалиста высокого уровня с перспективой работы на следующий год. Хотя мы уже не раз убеждались, что европейцам сложно добиться успеха в нашем чемпионате из-за разницы менталитетов. Это касается не только тренеров, но и самих футболистов. Биография, статистика вроде говорят, что совершен качественный трансфер, а на деле футболист уезжает через полгода. Личка смог быстро адаптироваться и привнести в команду что-то новое.

- Давайте поговорим о минском «Динамо». Как вам последние игры?

– Сезон для клуба можно разделить на две части: до игры в Питере и после игры в Питере. Не скажу, что эта игра сломала команду, все-таки «Динамо» не посыпалось и продолжает набирать очки, но что-то поменялось внутри коллектива. Это отображается в статистических данных и в самих результатах. Раньше команда почти не пропускала со стандартов, играла на ноль у своих ворот – даже два пропущенных мяча были редкостью.

- С чем это связываете?

– Есть внутренние факторы, а есть внешние. Мы с вами можем говорить только о внешних, так как не находимся в команде. Мы не видим, какие взаимоотношения сейчас между игроками, между игроками и тренерским штабом, между руководством и тренерским штабом. Такой своеобразный треугольник. Поэтому ставить диагноз мы не можем. По турнирной таблице видно: до игры с «Зенитом» команда уверенно располагалась второй, а сейчас опустилась сразу на две позиции. Для клуба, тренерского штаба это огромное разочарование. На старте сезона были одни цели, но они не достигнуты. Это футбол, так бывает. Вы же сами понимаете: не бывает такого чемпионата, чтобы все были довольны своим местом.

- Сейчас оборона – самое слабое место минчан?

– «Динамо» много пропускает, так что отрицать проблему не стану. Но в обороне участвует вся команда, а не только защитники и вратарь. При этом, говоря о «Динамо», не стоит забывать о потере одного из лидеров. Через Сароку строилась вся игра, все действия команды были завязаны на нем. Только пару туров назад появился Фатаи, который сразу же начал приносить пользу и, наверное, способен заменить Антона.

– Вам нравится этот нападающий?

– Как может не нравиться нападающий, который забивает по три мяча за игру? Какие могут быть претензии к человеку, если он замечательно выполняют свою работу? Как я люблю шутить: есть нападающие, а есть забивающие. Первых много, а вторых единицы. Фатаи показал, что на него можно рассчитывать, он добавил красок в игру «Динамо». Окажись Фатаи пораньше в Минске, и «Динамо» уверенно занимало бы вторую строчку. Брест в последних встречах выглядит увереннее, чем минчане. Тем не менее, в Минске квалифицированные футболисты и сильный тренерский штаб, которые по-прежнему борются за второе место.

- Рано списывать «Динамо»?

– В концовке чемпионата команды из первой шестерки играют между собой. Возможно, это на руку минчанам. Если получится проявить себя в этих матчах – обыграть прямых конкурентов, – то и серебро они свое спокойно возьмут. Воскресная победа может стать отправной точкой для этого. Списывать «Динамо» я бы точно не стал. Вот если бы в команде были проблемы с зарплатами или ушло полсостава, тогда, возможно, и стоило бы это сделать. В положении «Динамо» не вижу ничего критичного.

- Есть другая проблема: пришло полсостава.

– Бресту это не помешало выдать такую серию. Мне кажется, за последний год через них прошло больше футболистов, нежели через минское.

- Почему в минском «Динамо» нападающих много, а голов команда забивает мало?

– Не могу сказать, что для нашего чемпионата «Динамо» забивает мало. Последние три игры: два мяча «Смолевичам», по три «Лучу» и «Минску». Хотя если брать во внимание весь чемпионат, возможно, вы правы. Связываю это с отсутствием яркого нападающего, способного решать моменты в свою пользу. Но я не думаю, что только в этом причина. Как и в обороне, в нападении участвует вся команда. Не могу назвать Хващинского, Иванова явными форвардами. Не сомневаюсь в их квалификации и способности закрыть разные позиции, но нападающие ли это? Это не мое видение, а сугубо статистика.

- Кто сильнее по составу – Брест или Минск?

– Не оцениваю команды подобным образом. Давайте еще сравним трансферную стоимость, посмотрим в зарплатную ведомость. Футбол такая вещь, что здесь это не всегда работает. Любой клуб способен обыграть другой. В обеих командах квалифицированные футболисты, которые способны бороться за медали.

- Брест сможет догнать минчан?

– Почему нет? Брест сейчас хорошо играет, может и догнать. Думаю, при определенной удаче и за медали вполне реально побороться. Сейчас все будут терять очки, так как много игр с прямыми конкурентами.

- Кто все-таки больше заслуживает места в еврокубках?

– Кто попадет, тот и заслуживает. Нельзя говорить об этом за пять-шесть туров до окончания чемпионата. Считаю, неправильно, когда футболисты, да и любые другие спортсмены говорят, что мы находимся не на своем месте. Какое место занимают, то и заслуживают. Есть ряд причин, почему та или иная команда занимает свое место. В начале чемпионата никто серьезно не рассматривал «Витебск», но разве они незаслуженно располагаются так высоко? Дистанция длинная – случайности невозможны. Все-таки это не Кубок. С нетерпением жду концовку чемпионата, как говорится, потираю руки.