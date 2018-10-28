Турция начнет собственный судебный процесс по делу Хашкаджи 1 28.10.2018, 13:59

Это произойдет в случае провала Саудовской Аравии.

Турция начнет судебный процесс по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, если Саудовская Аравия потерпит неудачу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Интерфакс-Украина.

"Дело в том, что преступление произошло в Стамбуле. Если они (Саудовская Аравия – НВ) не будут этот процесс продолжать, то турецкая судебная система готова этот судебный процесс начать", – отметил Эрдоган.

Сообщается, что министерство юстиции Турции проинформировало о этом Саудовскую Аравию, и турецкие власти ждут ответа.

По его словам, главный прокурор Саудовской Аравии завтра прибывает в Турцию для встречи с главным стамбульским прокурором.

"Мы придаем значение результатам этой встречи, в рамках этого процесса наши органы безопасности, а также органы разведывательных служб и судебные инстанции очень интенсивно работу проводят", – добавил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не будет экстрадировать подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, оппозиционный к власти Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако через 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власть хотела убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправила для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, вследствие чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и освободили пятерых должностных лиц, в том числе советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.