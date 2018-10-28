Россияне по всей стране вышли на акции против ФСБ (Видео, онлайн) 28.10.2018, 14:20

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Фото: тайга.info

Выступления в поддержку «Сети» и «Нового величия» проходят о многих городах РФ.

В ряде городов России сегодня проходят акции в поддержку обвиняемых по делам сообществ "Сеть" и "Новое величие". Активисты, которые содержатся в СИЗО, заявляют, что дела против них сфабрикованы. Некоторые из них утверждают, что к ним применялись пытки.

В Москве и Петербурге власти не согласовали акции в центре города. Активисты все равно заявили о намерении их провести.

В центр Москвы вышли родственники нескольких арестованных. Радио Свобода ведет прямую трансляцию так называемого народного схода:

В Петербурге, как сообщает МБХ-Медиа, задержаны двое участников одиночных пикетов.

В центр города к месту предполагаемой несогласованной акции стянута полиция.

В Новосибирске прошли одиночные пикеты.

В центре Петербурга сейчас так — на Невском уже автозаки. Сегодня там должна пройти серия одиночных пикетов «За наших и ваших детей»



Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/Tc1MLtde7V — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 октября 2018 г.

Как сообщает сайт Тайга.инфо, их участники вышли на улицы с плакатами: "В делах „Сети“ и „Нового величия“ преступников нет", "ФСБ пытает детей", "Требую прекратить дело „Сети“, оно сфабриковано". В пикете приняла участие мать одного из обвиняемых Армана Сагынбаева жительница Новосибирска Елена Стригина - сообщает Сибирь.Реалии. Сагынбаев заявлял о пытках.

В Новосибирске прошла серия одиночных пикетов в защиту фигурантов дел «Новго Величия» и «Сети». Фото: Александра Попова pic.twitter.com/XIeq8DcLII — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 октября 2018 г.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в середине марта. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро – под домашним арестом. При этом обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были. Один из них был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он фактически и создал организацию, написав устав и арендовав помещение для встреч.

Сообщество "Сеть", по версии следствия, также является экстремистской организацией, ячейки которой якобы есть в Москве, Петербурге, Пензе и Беларуси. По этому делу проходят 11 анархистов и антифашистов. Правоохранители считают, что участники сообщества готовили теракты в России, чтобы поднять вооруженный мятеж.