Видеофакт: США успешно испытали в Тихом океане новейшую ракету-перехватчик 6 28.10.2018, 14:32

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Она для борьбы с боевыми ракетами средней дальности.

США второй раз подряд успешно испытали новейшую ракету-перехватчик, предназначенную для борьбы с боевыми ракетами средней дальности. Об этом сообщает Defense News. Тест проводился в Тихом океане в пятницу. В американском военном ведомстве этот результат назвали "ключевой вехой" в развитии американской противоракетной обороны.

В операции принял участие эскадренный миноносец John Finn, введенный в состав ВМС США в прошлом году. Он обнаружил и перехватил ракету-мишень, пущенную с западного побережья Гавайев.

Противоракета SM-3 версии Block IIA разрабатывается с 2006 года совместными усилиями США и Японии. Она призвана заменить стоящие на вооружении предыдущие модификации SM-3. Новинка обладает более крупным кинетическим перехватчиком, новой сенсорной аппаратурой, высокими возможностями по дискриминации ложных целей, а также увеличенной дальностью и скоростью поражения. Она уничтожает мишень не в результате подрыва, а путем физического столкновения с ней. Скорость полета противоракеты составляет 4,5 километра в секунду, предельная дальность поражения — 2700 километров.

Противоракета будет установлена как на морские, так и на наземные платформы ПРО Aegis Ashore ("Иджис"), в том числе на территории Румынии, Польши, а также Японии, которая обеспокоена ракетно-ядерной программой КНДР.

Успешный тест противоракеты состоялся через несколько дней после заявления президента Дональда Трампа о том, что Америка выходит из Договора о ракетах средней и малой дальности. Он был заключен в 1987 году между США и СССР, правопреемником которого стала Россия. Документ запрещал сторонам иметь и разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысяч километров. Вашингтон обвинил Москву в нарушении этого соглашения и объявил о планах разработать системы, которые призваны стать симметричным ответом на ракетные разработки, которые, предположительно, ведет Россия.