Евродепутат Джули Вард: ЕС должен начать действовать в отношении Беларуси 28.10.2018, 14:48

Джули Вард

Особое беспокойство вызывает случай «Хартии-97».

Речь депутата от Великобритании Джули Вард, произнесенная накануне голосования по резолюции «Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай «Хартии-97» на пленарной сессии Европарламента 4 октября в Страсбурге. Слова евродепутата приводит общественный активист Денис Казакевич:

«ЕС должен начать действовать в отношении Беларуси. Пассивность Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий придает решительности правительству Лукашенко. Ситуация с правами человека, в частности, со свободой прессы быстро ухудшается, обращение с политическими заключенными ужасное, и это в стране где смертная казнь продолжает оставаться позорной реальностью.

Особенно ужасен случай правозащитника Михаила Жемчужного. Он проводит большую часть времени в одиночном заключении, и это в Европе.

Арестованный при злостной атаке на свободу СМИ журналист Дмитрий Бобрик сообщил, что, находясь в заключении, он был вынужден подписать соглашение о сотрудничестве с КГБ.

Особое беспокойство вызывает уже описанный случай «Хартии-97». Они чувствуют себя абсолютно преданными со стороны ЕС. Поэтому, я настоятельно призываю комиссара Хана и высокого представителя Могерини действовать и потребовать от Беларуси улучшения положения с правами человека».

Напомним, 4 октября Европарламент принял резолюцию «Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай «Хартии-97».

В резолюции обсуждались, главным образом, недавние скандальные поправки в белорусский закон о СМИ, блокировка сайта «Хартия-97», давление на журналистов телеканала «Балсат» и «дело БелТА». Также упоминаются политзаключенные, а также осужденные лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик.