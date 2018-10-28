Как выглядит снаружи и изнутри дом, построенный для малообеспеченных датчан

Как выглядит снаружи и изнутри дом, построенный для малообеспеченных датчан3
- 28.10.2018, 14:59
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Площадь квартир варьируется от 66 до 115 м².
Бюро BIG возвело модульный корпус социального жилья на северо-западе Копенгагена. Дом на 66 квартир для малообеспеченных датчан появился на улице Дортеавей, в районе, еще недавно занятом автомастерскими, складами и промышленными корпусами 1930−1950-х годов, сообщает tut.by.
Заказчиком выступила некоммерческая жилищная ассоциация Lejerbo, пишет archi.ru. Lejerbo было важно сохранить общественное пространство в центре квартала, ставшего замкнутым после сдачи здания BIG, и его проницаемость для пешеходов.
Архитекторы в ответ придали своей постройке змеевидную форму и дополнили зеленый двор за ней небольшой площадью со стороны улицы. Там же распложена ведущая внутрь квартала тройная арка.
Сам дом, несмотря на его ограниченный бюджет, отличают потолки 3,5 метра, панорамные окна, а на южном, уличном фасаде — балконы-террасы.
Сэкономить при этом помогла модульная система в основе проекта: блоки «поставлены» друг на друга, и небольшие сдвиги позволили сделать упомянутые террасы. Снаружи модули обшиты деревом, в интерьере много открытых бетонных поверхностей.
Площадь квартир варьируется от 66 до 115 м².