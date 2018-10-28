Напавшему на синагогу в Питтсбурге предъявили обвинения по 29 пунктам 28.10.2018, 15:38

Обвинения предусматривают смертную казнь.

Устроившему стрельбу в синагоге прихода «Древо жизни» в американском Питтсбурге Роберту Бауэрсу предъявили обвинения по 29 пунктам. Об этом сообщает CBS News. В результате стрельбы погибли 11 человек, шесть пострадали.

CBS News со ссылкой на Министерство юстиции страны пишет, что Бауэрсу вменяют в том числе 11 пунктов, связанных с использованием огнестрельного оружия для совершения убийства.

По словам главы Федерального бюро расследований (ФБР) в Питтсбурге Роберта Джонса, мотив Бауэрса неизвестен, но, по словам следователей, он действовал в одиночку.

Отмечается, что среди шести раненых – четверо полицейских. По данным CBS News, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс уже заявил, что предъявленные обвинения могут предусматривать смертную казнь в качестве меры наказания. За смертную казнь высказался и президент США Дональд Трамп. Выступая в штате Иллинойс, он назвал массовое убийство в Питтсбурге "актом ненависти". В комментарии в твиттере он осудил его как проявление "злобного антисемитизма" и призвал "искоренить яд антисемитизма на нашей земле". Трамп заявил, что посетит Питтсбург, но не уточнил когда. По распоряжению президента, на государственных зданиях в знак траура приспущены флаги США.

Напомним, стрельба в синагоге прихода «Древо жизни» произошла накануне. СМИ сначала сообщали о как минимум восьми погибших. Полиция прибыла на место в 10 утра по местному времени — в это время верующие должны были совершать субботнюю молитву.