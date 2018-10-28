Арямнов выступит на чемпионате мира впервые за 11 лет 28.10.2018, 16:00

ФОто: pressball.by

По словам олимпийского чемпиона, у него открылось второе дыхание.

Олимпийский чемпион Андрей Арямнов последний раз участвовал на чемпионате мира в далеком 2007-м – за год до своего триумфа в Пекине. Тогда 19-летний тинейджер приехал в Таиланд в ранге чемпиона мира среди юниоров, но мало кто мог предположить, что первое взрослое мировое первенство станет настолько успешным, пишет «Трибуна».

Белорус набрал в сумме 423 кг, опередив ближайшего конкурента более чем на 10 кг, попутно установив мировой рекорд среди юниоров. Затем в карьере белоруса было едва ли не все, что может быть в карьере спортсмена: золото Олимпиады, звездная болезнь, задержание сотрудниками ГАИ за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, лишение президентской стипендии, победа на чемпионате Европы, положительная допинг-пробы из-за курение спайса, конфликт с тренерами, попытка завести свой канал на YouTube, тренерская карьера, ну и травмы, травмы, травмы. Наверное, если начать перечислять, какие проблемы со здоровьем испытывал Андрей за последние 10 лет, не хватит времени написать о самом важном: менее чем через две недели в столице Туркменистана белорус снова выйдет на помост как участник чемпионата мира. О готовности к турниру Андрей говорит достаточно сдержано, что совсем непривычно слышать от него.

- Сейчас далек от своих лучших кондиций, все-таки последние четыре года не тренировался. Такой перерыв не проходит бесследно. Хотя за последние два месяца неплохо прибавил. Это очень маленький срок. Считайте, начал все заново. Мой организм изменился, да и сам я постарел, – констатирует Арямнов. – Нужно набить руку и почаще выступать.

Напомним, Арямнов уже успел показать себя на нескольких домашних стартах: на турнире памяти Лагуна Андрей стал вторым, показав результат 382 кг и уступив победителю более 15 кг, а вот на первенстве страны в Гродно победил и таким образом отобрался на мир.

- На данный момент я чемпиона страны. Поставленную задачу выполнил, но показал откровенно говоря слабенький результат. Потянул 175 в рывке и 200 в толчке. Давно не гонял вес, поэтому непривычно было выступать после сгонки. Сейчас стабилизирую свой вес и, думаю, с ним у меня не будет проблем на чемпионате мира.

На ЧМ Андрей не ставит себе каких-то целей.

- Для меня самая важная задача попасть в ряды национальной сборной, так как сейчас я в команде на правах тренера, точнее, играющего тренера. Такую возможность получил благодаря Виктору Евгеньевичу (Шершуков – старший тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике – Tribuna.com). Успеваю сам тренироваться и делюсь опытом с более молодыми товарищами. Какой-то задачи по килограммам у меня не стоит, самое важное выступить. По итогам чемпионата мира будет приниматься решение аттестовывать меня как спортсмена или нет.

ФОто: sportnaviny.com

О том, какие критерии для прохождения аттестации и кто будет принимать это решение, Андрей говорить отказывается, но добавляет, что главное выступить и понять, на что он годится.

- На каждом новом старте делаю какие-то поправочки, совершенствую себя и набираюсь опыта. Не хочу жить воспоминаниями. Спортсмену важно знать состояние своего организма прямо сейчас. Из таким мелочей и складывается результат. Изучаю свой организм и слежу за каждой мышцей от пальчиков ног до пальчиков рук.

К топ-старту Андрей не относится серьезно и говорит, что это проходные соревнования. Обещает привести себя в полный порядок к чемпионату Европы, который пройдет в начале следующего года. Но основная задача и мечта – попробовать себя еще раз на Олимпийских играх.

- Сейчас я только поднимаюсь с колен на ноги. У меня впереди два года – этого вполне достаточно, чтобы прийти в максимальную форму. Нахожусь только в самом начале пути. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, это авантюра с моей стороны. Хотя мне будет проще, так как я опытный спортсмен и не первый раз иду по этой тропинке.

В этом году Арямнову исполнилось 30. Для тяжелой атлетики – это не возраст и, наверное, вернуться еще не поздно. Хотя зачем все это спортсмену, который собрал столько медалей и добился больших высот? Как признается борисовчанин, у него открылось второе дыхание.

- Как спортсмен я полностью себя реализовал. Мало кто знает, но я ушел из тяжелой атлетики по причине травмы, несовместимой со спортом. Однако бог исцелил меня и вылечил, дал возможность вернуться. Без тяжелой атлетики не могу жить. Я молодой, полон сил и желания.

Чемпионат мира пройдет в Ашхабаде с 1 по 10 ноября. Это первый международный турнир, в котором примет участие наша сборная после годичной дисквалификации. Соревнования дают возможность получить олимпийскую лицензию на игры в Токио.